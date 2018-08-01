Выпуск новостей за 19:00: Следствие по делу "Сармата". Военная компания Вагнера

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 19:00 – в Бердянске началась процедура опознания подозреваемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Их пятерых задержали вчера и уже объявили подозрение. Военную компанию Вагнера называют частной армией Путина. Вагнер – это командир наемников, которых набирают среди действующих российских воинов и которые выполняют по миру задание Кремля.

Также в выпуске: Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой, доставили самолетом в Киев в ожоговый центр. В Киеве более 60 человек отравились шаурмой, они покупали ее в трех точках возле станций метро Оболонь, Почтовая площадь и Дарница.