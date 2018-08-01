Випуск новин за 19:00: Слідство у справі "Сармата". Військова компанія Вагнера

У випуску новин за 1 серпня станом на 19:00 – у Бердянську почалася процедура впізнання підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка. Їх п'ятеро затримали учора й вже оголосили підозру. Військову компанію Вагнера називають приватною армією Путіна. Вагнер – це командир найманців, яких набирають серед чинних російських вояків і які виконують по світу завдання Кремля.

Також у випуску: Катерина Гандзюк, яку облили кислотою, доправили літаком до Києва в опіковий центр. У Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.