Випуск новин за 19:00: Слідство у справі "Сармата". Військова компанія Вагнера
У випуску новин за 1 серпня станом на 19:00 – у Бердянську почалася процедура впізнання підозрюваних у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка. Їх п'ятеро затримали учора й вже оголосили підозру. Військову компанію Вагнера називають приватною армією Путіна. Вагнер – це командир найманців, яких набирають серед чинних російських вояків і які виконують по світу завдання Кремля.
Також у випуску:
Катерина Гандзюк, яку облили кислотою, доправили літаком до Києва в опіковий центр.
У Києві понад 60 людей отруїлися шаурмою, вони купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.
Джерело: 24 канал
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