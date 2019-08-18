Выпуск новостей за 19:00: Убийство с похищением в Чернигове. Радиоактивная Россия

В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 19:00 – накануне вечером двое грабителей в Чернигове убили мужчину и женщину и похитили их авто. Правоохранители задержали двоих преступников, когда те бежали на украденном авто. У врача Архангельской больницы, который занимался пострадавшими от недавнего взрыва ядерной ракеты в России, в мышечной ткани обнаружили радиоактивный нуклид Цезий-137.

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