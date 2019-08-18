Випуск новин за 19:00: Вбивство з викраденням у Чернігові. Радіоактивна Росія
У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – напередодні ввечері двоє грабіжників у Чернігові вбили чоловіка і жінку та викрали їх авто. Правоохоронці затримали двох зловмисників, коли ті тікали на вкраденому авто. У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, у м'язовій тканині виявили радіоактивний нуклід Цезій-137.
Також у випуску:
З початку року в Україні вже зареєстровано більше 3,5 тисяч елітних авто, таку цифру називає Державна фіскальна служба.
Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж.
Влада Києва безкоштовно і зручно пропонує мешканцям міста перевірити свій стан здоров'я поза межами поліклінік.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі