Випуск новин за 19:00: Вбивство з викраденням у Чернігові. Радіоактивна Росія

У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – напередодні ввечері двоє грабіжників у Чернігові вбили чоловіка і жінку та викрали їх авто. Правоохоронці затримали двох зловмисників, коли ті тікали на вкраденому авто. У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, у м'язовій тканині виявили радіоактивний нуклід Цезій-137.

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