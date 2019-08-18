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      Випуск новин за 19:00: Вбивство з викраденням у Чернігові. Радіоактивна Росія

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 серпня станом на 19:00 – напередодні ввечері двоє грабіжників у Чернігові вбили чоловіка і жінку та викрали їх авто. Правоохоронці затримали двох зловмисників, коли ті тікали на вкраденому авто. У лікаря Архангельської обласної лікарні, який опікувався постраждалими від нещодавнього вибуху ядерної ракети в Росії, у м'язовій тканині виявили радіоактивний нуклід Цезій-137.

      Також у випуску:

      З початку року в Україні вже зареєстровано більше 3,5 тисяч елітних авто, таку цифру називає Державна фіскальна служба.

      Канари вже більше тижня потерпають від масштабних лісових пожеж.

      Влада Києва безкоштовно і зручно пропонує мешканцям міста перевірити свій стан здоров'я поза межами поліклінік.

      blog_ava
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      Теги: Вибух в Архангельську і радіація Випуск новин Вбивство Новини Чернігова Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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