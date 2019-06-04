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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 20:00: Акции протеста под отделениями полиции. Квалификация дела

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 20:00 – в городах украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за того, что в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские застрелили 5-летнего мальчика. Правоохранители пытаются использовать квалификацию – хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, чтобы перекрыть квалификацию умышленного убийства.

      Также в выпуске:

      Четыре дня прошло с тех пор, как пьяные полицейские подстрелили ребенка в Переяславе-Хмельницком.

      Полицейские получили меру пресечения – 60 суток без права внесения залога.

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      Теги: Криминальные новости Полицейские убили 5-летнего мальчика Полиция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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