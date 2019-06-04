Выпуск новостей за 20:00: Акции протеста под отделениями полиции. Квалификация дела

В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 20:00 – в городах украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за того, что в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские застрелили 5-летнего мальчика. Правоохранители пытаются использовать квалификацию – хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, чтобы перекрыть квалификацию умышленного убийства.

Также в выпуске: Четыре дня прошло с тех пор, как пьяные полицейские подстрелили ребенка в Переяславе-Хмельницком. Полицейские получили меру пресечения – 60 суток без права внесения залога.

Источник: 24 канал