Выпуск новостей за 20:00: Акции протеста под отделениями полиции. Квалификация дела
В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 20:00 – в городах украинцы вышли на акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за того, что в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские застрелили 5-летнего мальчика. Правоохранители пытаются использовать квалификацию – хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, чтобы перекрыть квалификацию умышленного убийства.
Также в выпуске:
Четыре дня прошло с тех пор, как пьяные полицейские подстрелили ребенка в Переяславе-Хмельницком.
Полицейские получили меру пресечения – 60 суток без права внесения залога.
Источник: 24 канал
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