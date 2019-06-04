Випуск новин за 20:00: Акції протесту під відділками поліції. Кваліфікація справи
У випуску новин за 4 червня станом на 20:00 – у містах українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через те, що в Переяславі-Хмельницькому п’яні поліцейські застрелили 5-річного хлопчика. Зараз правоохоронці намагаються використати кваліфікацію – хуліганство групою осіб з застосуванням зброї, аби перекрити кваліфікацію умисного вбивства.
Також у випуску:
Чотири дні минуло з того часу, як п'яні поліцейські підстрелили дитину у Переяславі-Хмельницькому.
Поліцейські отримали запобіжний захід – 60 діб без прави внесення застави.
Джерело: 24 канал
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