Выпуск новостей за 9:00: 5 лет со дня псевдореферендума в Крыму. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 9:00 – абсурдное шоу, которое Россия называет референдумом о статусе Крыма, лишило многих украинцев и крымских татар родного дома. Многие не согласные с аннексией 5 лет назад были вынуждены покинуть свой дом. За последние сутки боевики шесть раз нарушали режим тишины. Среди украинских военных потерь нет.

Также в выпуске: Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии возросло до 50, в больнице от полученных ранений скончался гражданин Саудовской Аравии. Украина предлагает лишить Россию права вето в Совбезе ООН.