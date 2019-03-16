Випуск новин за 9:00: 5 років з дня псевдореферендуму в Криму. Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 березня станом на 9:00 – абсурдне шоу, яке Росія називає референдумом про статус Криму, позбавило багатьох українців і кримських татар рідного дому. Чимало людей, не згідних з анексією, 5 років тому були змушені покинути свій дім. За останню добу бойовики шість разів порушували режим тиші. Серед українських військових втрат немає.

Також у випуску: Кількість жертв нападу на мечеті у Новій Зеландії зросла до 50, у лікарні від отриманих поранень помер громадянин Саудівської Аравії. Україна пропонує позбавити Росію права вето у Радбезі ООН.