За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора

Ворог поводиться агресивно. Вони переважно стрілецьку зброю застосовують, гранатомети РПГ-22, РПГ-26, РПГ-7. Стрілецька: ДШК, "Утьос", гвинтівка ПТРД протитанкова. Вона великі дірки в будівлях залишає,

– перераховує Андрій на псевдо "Джин".

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Андрій воює у складі бригади "Холодний Яр" і нині боронить Авдіївську промку. Тут відстань до ворога вимірюється десятками метрів, тож загалом будь-яка зброя за таких умов ефективна і страшна. Однак останнім часом російські окупанти до кулеметів і гранатометів додали ще й міномети. Зокрема і калібру 120 мм, заборонених Мінськими домовленостями.

А ще українські вояки чують, як найманці гріють танки, переміщують їх.

Відстань невелика, десь півтора кілометри. Це не та відстань, якщо згідно з Мінськими домовленостями. Але ж чи працюють вони? Це питання,

– говорить Андрій.

Він воює з 2014 року. Пішов до військкомату і попросився на передову.

Взагалі-то я дніпровський, але поїхав у Севастопіль, – говорить Джин, замість "о" вживаючи "і". – Прожив там сім років, у зв'язку з цими подіями швиденько повернувся додому і вже через одинадцять днів пішов служити.

Допомогти Андрію та його бойовим товаришам здобути нашу спільну перемогу можна тут.

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