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      Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела

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      Юрий Грымчак
      Юрий Грымчак / Радіо Свобода

      Замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак задержан при получении взятки в 480 тысяч долларов, при этом это был первый взнос, всего Грымчак потребовал за свои услуги от одного из застройщиков 1,1 миллиона долларов.

      Один из самых поразительных моментов – генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Юрий Грымчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в Facebook, что основания для задержания и предъявления подозрения есть: "Стыдно за моего бывшего помощника!" – заявил генпрокурор, так что никаких заявлений в заказном политическом характере дела не будет.

      Важно! Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко​ 

      Молниеносная скорость – которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, к слову, информацию не "слила".

      Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства – Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет – стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса.

      Операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Так что задерживало сразу три структуры.

      Почему дело резонансное и знаковое?

      Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах – о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось – всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ – и вот появился резонансный и весомый результат.

      Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского.

      Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу.

      Подробние: СБУ в течение месяца следила за Грымчаком и его "помощником"

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Задержание Юрия Грымчака Юрий Луценко СБУ
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