Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела

Один из самых поразительных моментов – генеральный прокурор Юрий Луценко, у которого Юрий Грымчак работал помощником в свое время, оказывается, санкционировал арест. И сам сразу после задержания заявил в Facebook, что основания для задержания и предъявления подозрения есть: "Стыдно за моего бывшего помощника!" – заявил генпрокурор, так что никаких заявлений в заказном политическом характере дела не будет.

Важно! Грымчак и его помощники требовали взятку за влияние на решения Минкульта, – Луценко​

Молниеносная скорость – которая говорит о какой-то убедительной доказательной базе. Генеральная прокуратура, которая приняла участие в задержании, к слову, информацию не "слила".

Согласно материалам дела, сообщают источники Цензор.Нет, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства – Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически-ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет – стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса.

Операцию по Грымчаку проводила СБУ, затем подключили НАБУ, а также управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Так что задерживало сразу три структуры.

Почему дело резонансное и знаковое?

Во-первых, несмотря на многочисленные сообщения о коррупции в Минкульте, ни один посредник и чиновник за все последние годы задержан не был. Ведь СБУ всегда была в доле в этих схемах – о чем в декабре 2018-го даже заявил один из крупных застройщиков Артур Мхитарян. А тут кое-что все-таки поменялось – всего через два месяца после назначения Баканова и замены ряда высших руководителей СБУ – и вот появился резонансный и весомый результат.

Во-вторых, Юрий Грымчак является очень известным политическим деятелем, он был одним из популярных спикеров на телеканалах, которые активно поддерживали экс-президента Петра Порошенко. Регулярно критиковал действия Владимира Зеленского.

Это не последнее подозрение, которое будет предъявлено по этому делу.

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