В Запорожье школьница курировала "группы смерти" в соцсетях: ее разоблачили правоохранители
Несовершеннолетняя девушка, которая учится в 11 классе, вероятно доводила до самоубийства или покушения на самоубийство людей. Для этого использовала "группы смерти", созданные в социальных сетях.
Источник:Офис генпрокурора
Известно, что девушка учится в одной из районных школ Запорожской области. Она создала "группу смерти" в меcенджере, в которую входили 28 участников.
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Девушка писала участникам группы в сообщениях задачи. Это был нестандартный выход из сложных жизненных ситуаций. Одиннадцатиклассница подстрекала людей сначала ранить себя, а позже и даже совершать самоубийство разными способами.
Чат является абсолютным аналогом группы "Синий кит".
Правоохранители нашли доказательства
Правоохранители провели обыск в квартире, где проживала несовершеннолетняя. Они изъяли мобильный телефон, который и стал доказательством.
Там есть фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы,
– отметили в прокуратуре.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
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