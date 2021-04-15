Несовершеннолетняя девушка, которая учится в 11 классе, вероятно доводила до самоубийства или покушения на самоубийство людей. Для этого использовала "группы смерти", созданные в социальных сетях.

Известно, что девушка учится в одной из районных школ Запорожской области. Она создала "группу смерти" в меcенджере, в которую входили 28 участников.

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Девушка писала участникам группы в сообщениях задачи. Это был нестандартный выход из сложных жизненных ситуаций. Одиннадцатиклассница подстрекала людей сначала ранить себя, а позже и даже совершать самоубийство разными способами.

Чат является абсолютным аналогом группы "Синий кит".

Справка. "Синий кит" – это смертельная игра, которая была массово распространенной в соцсетях в 2017 году. Тогда суицидальными группами также руководили определенные люди. Они призывали к игре людей, у которых уже была определенная депрессия. Людям давали разные задачи, а последняя – убить себя.

Правоохранители нашли доказательства

Правоохранители провели обыск в квартире, где проживала несовершеннолетняя. Они изъяли мобильный телефон, который и стал доказательством.

Там есть фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы,

– отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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