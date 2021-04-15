На Запоріжжі школярка курувала "групи смерті" в соцмережах: її викрили правоохоронці
Неповнолітня дівчина, яка навчається в 11 класі, ймовірно доводила до самогубства або замаху на самогубство людей. Для цього використовувала "групи смерті", створені у соціальних мережах.
Джерело:Офіс генпрокурора
Відомо, що дівчина навчається в одній з районних шкіл Запорізької області. Вона створила "групу смерті" в меcенджері, до якої входили 28 учасників.
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Дівчина писала учасникам групи у повідомленнях завдання. Це був нестандартний вихід зі складних життєвих ситуацій. Одинадцятикласниця підбурювала людей спочатку ранити себе, а пізніше й навіть вчиняти самогубство у різний спосіб.
Чат є абсолютним аналогом групи "Синій кит".
Правоохоронці знайшли докази
Правоохоронці провели обшук у помешканні, де проживала неповнолітня. Вони вилучили мобільний телефон, який і став доказом.
Там є фотозображення посмертних записок із рукописними текстами учасників групи,
– зазначили у прокуратурі.
Наразі триває досудове розслідування.
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