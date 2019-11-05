Здравоохранение не является приоритетом, – Супрун о новом правительстве Гончарука

Бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун заявила, что в правительстве Владимира Гройсмана приоритетом было здравоохранение и улучшение оказания медицинских услуг. Однако от нового премьер-министра она таких тезисов не слышит.

Об этом она сказала в интервью 24 каналу и подчеркнула: "К сожалению, те люди, которые сейчас пришли в Министерство здравоохранения, не продолжают то, что мы начали".

К слову: Супрун дала советы новому министру Скалецкой

"Готовясь к интервью я посмотрела, какие нормативные акты были приняты за два месяца на уровне Кабмина, и там не было ни одного акта по охране здоровья. Хотя я знаю, что Национальная служба здоровья уже подала 24 нормативные акты, которые должны быть приняты на уровне министерства и Кабмина. Без тех актов нельзя продолжать реформу на уровне вторичного звена, где есть больницы", – пояснила Супрун.

По ее словам, премьер-министр Алексей Гончарук вспоминает о здравоохранении, когда информационное пространство или пациентское сообщество начинают роптать.

Я думаю, они должны определиться с приоритетами. Нельзя иметь 65 приоритетов, потому что никогда не будете успешными. Здравоохранение не выглядит, как приоритет правительства, и это для украинского народа катастрофическое,

– отметила бывшая руководительница МЗ.

Она считает, что если трансформация системы здравоохранения не будет продолжаться, то люди будут умирать на 10 лет раньше, чем в Европе. Также добавила: "Не будет доступа к лекарствам, не будет доступа к нормальным медицинским услугам и дальше люди будут тратить 50% тех денег, которые они имеют от своего заработка, на охрану здоровья".

Смотрите полное интервью с Ульяной Супрун:

Что известно о работе Ульяны Супрун в Минздраве?

Ульяна Супрун начала выполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала многое, в частности, запустила реформирование медицинской системы, реформу финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.