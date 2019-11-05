Охорона здоров'я не є пріоритетом, – Супрун про новий уряд Гончарука

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що в уряді Володимира Гройсмана пріоритетом була охорона здоров’я і покращення надання медичних послуг. Однак від нового прем'єр-міністра вона таких тез не чує.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу та наголосила: "На жаль, ті люди, які зараз прийшли до Міністерства охорони здоров’я, не продовжують те, що ми розпочали".

До слова: Супрун дала поради новій міністерці Скалецькій

"Готуючись до інтерв’ю я подивилася, які нормативні акти були ухвалені за два місяці на рівні Кабміну, і там не було жодного акту щодо охорони здоров’я. Хоча я знаю, що Національна служба здоров’я вже подала 24 нормативні акти, які мають бути ухвалені на рівні міністерства і Кабміну. Без тих актів не можна продовжувати реформу на рівні вторинної ланки, де є лікарні", – пояснила Супрун.

За її словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук згадує про охорону здоров'я тоді, коли інформаційний простір або пацієнтська спільнота починають нарікати.

Я думаю, вони мають визначитись з пріоритетами. Не можна мати 65 пріоритетів, бо ніколи не будете успішними. Охорона здоров’я не виглядає, як пріоритет уряду, і це для українського народу є катастрофічно,

– зазначила колишня очільниця МОЗ.

Вона вважає, якщо трансформація системи охорони здоров’я не буде продовжуватись, то люди будуть вмирати на 10 років раніше, ніж в Європі. Також додала: "Не буде доступу до ліків, не буде доступу до нормальних медичних послуг і далі люди будуть витрачати 50% тих фінансів, що вони мають від свого заробітку, на охорону здоров’я".

Дивіться повне інтерв'ю з Уляною Супрун:

Що відомо про роботу Уляни Супрун у МОЗ? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало, зокрема, запустила реформування медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

– підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

– запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

– старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.