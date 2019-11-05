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      Охорона здоров'я не є пріоритетом, – Супрун про новий уряд Гончарука

      406 Читать новость на русском
      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що в уряді Володимира Гройсмана пріоритетом була охорона здоров’я і покращення надання медичних послуг. Однак від нового прем'єр-міністра вона таких тез не чує.

      Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу та наголосила: "На жаль, ті люди, які зараз прийшли до Міністерства охорони здоров’я, не продовжують те, що ми розпочали".

      До слова: Супрун дала поради новій міністерці Скалецькій

      "Готуючись до інтерв’ю я подивилася, які нормативні акти були ухвалені за два місяці на рівні Кабміну, і там не було жодного акту щодо охорони здоров’я. Хоча я знаю, що Національна служба здоров’я вже подала 24 нормативні акти, які мають бути ухвалені на рівні міністерства і Кабміну. Без тих актів не можна продовжувати реформу на рівні вторинної ланки, де є лікарні", – пояснила Супрун.

      За її словами, прем'єр-міністр Олексій Гончарук згадує про охорону здоров'я тоді, коли інформаційний простір або пацієнтська спільнота починають нарікати.

      Я думаю, вони мають визначитись з пріоритетами. Не можна мати 65 пріоритетів, бо ніколи не будете успішними. Охорона здоров’я не виглядає, як пріоритет уряду, і це для українського народу є катастрофічно,
      – зазначила колишня очільниця МОЗ.

      Вона вважає, якщо трансформація системи охорони здоров’я не буде продовжуватись, то люди будуть вмирати на 10 років раніше, ніж в Європі. Також додала: "Не буде доступу до ліків, не буде доступу до нормальних медичних послуг і далі люди будуть витрачати 50% тих фінансів, що вони мають від свого заробітку, на охорону здоров’я".

      Дивіться повне інтерв'ю з Уляною Супрун:

       

      Що відомо про роботу Уляни Супрун у МОЗ? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало, зокрема, запустила реформування медичної системи, реформу фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

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      Автор: Юлія Гілей, Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Олексій Гончарук Медицина Медична реформа
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