Инцидент произошел во время выступления Елены Зеленской 29 декабря. Первая леди рассказывала об информационной кампании по здоровому питанию.
К теме Елена Зеленская сходила на закупки в супермаркет: какой look выбрала первая леди
Елена Зеленская обмолвилась, что покупает рыбу за 8 гривен за килограмм
Первая леди рассказывала о еде на столе в их семье. В частности Зеленская отметила, что они часто едят скумбрию.
Сами купили, сами приготовили простые продукты. Хек стоил... это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд. Она стоит 8 гривен за килограмм... Да, мы едим (блюда из скумбрии – 24 канал),
– рассказала Зеленская.
Впоследствии в инстаграме первой леди появилось сообщение об утреннем эфире за 29 декабря. В нем Елена Зеленская рассказала о том, чем мы наполняем свою корзину покупок, тем и наполняем нашу жизнь.
Зеленская объяснила свою оговорку в инстаграме / Скриншот со страницы Елены Зеленской
В конце сообщения она вспомнила о своей оговорке и извинилась.
Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7 утра,
– заявила Зеленская.
Она также добавила, что правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт, особенно запеченная в фольге с травами.
Елена Зеленская обмолвилась о цене на рыбу: смотрите видео
Коротко об инцидентах с оговорками известных людей
- Мэр Киева Виталий Кличко снова оговорился, поздравляя людей с Новым годом. В частности политик забыл, какой наступит год. Поэтому он сказал: "С хорошим настроением встречаем новый 2220... 2222 год".
- Кроме того, оговорку допустил нардеп от "Слуг народа" Николай Тищенко. Политик заявил, что он: "переболел COVID, вакцинировался ковидом".
- Еще раньше оговорился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который заявил что в Украине уже вакцинируют препаратом Pfizer за деньги. Якобы это делают за 800 – 1000 гривен. Однако впоследствии пояснил, что оговорился и опроверг свои же слова.
Кличко оговорился, поздравляя с Новым годом – смотрите видео