Інцидент трапився під час ефіру за участю Олени Зеленської 29 грудня. Перша леді розповідала про інформаційну кампанію зі здорового харчування.

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Олена Зеленська обмовилась, що купує рибу за 8 гривень за кілограм

Перша леді розповідала про їжу на столі у їхній родині. Зокрема Зеленська зазначила, що вони часто їдять скумбрію.

Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії – 24 канал),

– розповіла Зеленська.

Згодом у інстаграмі першої леді з'явився допис щодо ранкового ефіру за 29 грудня. У ньому Олена Зеленська розповіла про те, чим ми наповнюємо свій кошик покупок, тим й наповнюємо наше життя.



Зеленська пояснила свою обмовку в інстаграмі / Скриншот зі сторінки Олени Зеленської

Наприкінці допису вона пригадала про свою обмовку та перепросила.

До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,

– заявила Зеленська.

Вона також додала, що правильним лишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт, особливо – запечена у фользі з травами.

Олена Зеленська обмовилась щодо ціни на рибу: дивіться відео

Коротко про інциденти з обмовками відомих людей

Мер Києва Віталій Кличко знову обмовився, вітаючи людей з Новим роком. Зокрема політик забув, який настане рік. Тому він сказав: "З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220… 2222 рік".

Окрім того, обмовку допустив нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко. Політик у жовтні заявив, що яловичину купував від 50 до 70 гривень за кілограм. Проте запевнив нібито можна було купити і за 20 гривень.

Додав також, що купує її на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві. Натомість, за даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм.

Ще раніше обмовився мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші. Нібито це роблять за 800 – 1 000 гривень. Проте згодом пояснив, що обмовився та спростував свої ж слова.

Кличко обмовився, вітаючи з Новим роком – дивіться відео