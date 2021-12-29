Інцидент трапився під час ефіру за участю Олени Зеленської 29 грудня. Перша леді розповідала про інформаційну кампанію зі здорового харчування.
До теми Олена Зеленська сходила на закупи в супермаркет: який look обрала перша леді
Олена Зеленська обмовилась, що купує рибу за 8 гривень за кілограм
Перша леді розповідала про їжу на столі у їхній родині. Зокрема Зеленська зазначила, що вони часто їдять скумбрію.
Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч чудових страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії – 24 канал),
– розповіла Зеленська.
Згодом у інстаграмі першої леді з'явився допис щодо ранкового ефіру за 29 грудня. У ньому Олена Зеленська розповіла про те, чим ми наповнюємо свій кошик покупок, тим й наповнюємо наше життя.
Зеленська пояснила свою обмовку в інстаграмі / Скриншот зі сторінки Олени Зеленської
Наприкінці допису вона пригадала про свою обмовку та перепросила.
До речі, під час ефіру, даруйте, обмовилася: морожена скумбрія коштує в середньому 8 гривень за 100 грамів. Дякую глядачам за те, що уважно дивитесь ефір, особливо о 7 ранку,
– заявила Зеленська.
Вона також додала, що правильним лишається те, що скумбрія – дуже корисний продукт, особливо – запечена у фользі з травами.
Олена Зеленська обмовилась щодо ціни на рибу: дивіться відео
Коротко про інциденти з обмовками відомих людей
- Мер Києва Віталій Кличко знову обмовився, вітаючи людей з Новим роком. Зокрема політик забув, який настане рік. Тому він сказав: "З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220… 2222 рік".
- Окрім того, обмовку допустив нардеп від "Слуг народу" Микола Тищенко. Політик у жовтні заявив, що яловичину купував від 50 до 70 гривень за кілограм. Проте запевнив нібито можна було купити і за 20 гривень.
- Додав також, що купує її на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві. Натомість, за даними Держстату, у вересні 2021 року середня ціна яловичини становила 172 гривні за кілограм.
- Ще раніше обмовився мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який заявив що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші. Нібито це роблять за 800 – 1 000 гривень. Проте згодом пояснив, що обмовився та спростував свої ж слова.
Кличко обмовився, вітаючи з Новим роком – дивіться відео