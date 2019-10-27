Зеленский добровольцу, который попал на фронт в 18 лет: Иди в армию защищать, Боря

Одним из добровольцев, с которыми у президента Владимира Зеленского возникла словесная перепалка в Золотом, оказался ветеран войны на Донбассе 23-летний Борис Ганза. Ему украинский гарант, в частности, предложил: "Когда ты хочешь защищать Родину – в армию иди и защищай, Боря".

Некрасивый упрек Зеленского в сторону молодого добровольца

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, который пообщался с Борисом Ганзой, Зеленский хотел убедить молодого человека, но диалог не получился, понимания не было. Поэтому в конце беседы гарант и высказал такую реплику.

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Я ушел на фронт добровольцем в 2014-м и служил по 2017-й, и советы идти в армию президенту стоит давать не мне, а тем, кто уклонялся от защиты Родины в трудное время. Мне – 23, и я привык защищать Украину без приказов и без повесток из военкомата. Золотое – наша земля, мы ее должны сохранить для будущего Украины. Мы останемся здесь,

– ответил на слова президента Ганза.

Одновременно он спросил гаранта, а что тот сделал для реформы армии или полиции, чтобы призывать людей идти служить.

О чем еще говорил Зеленский с добровольцами

Борис Ганза убеждает, что президент приехал к ним и начал говорить: "Давайте разведем войска, здесь все тихо".

"Ну как, все тихо? По ночам стреляют. У нас нет камер, но на телефон я записал вчера ночью звуки выстрелов с той стороны, хотел показать. Но Зеленский сказал, что это – неправда, что стрельбы не было", – возмущается бывший военный.

Он подчеркивает, что в словах президента не было конкретики, и он не мог объяснить, почему не следует разводить войска и как это повлияет на ситуацию на Донбассе.

"Просто призывы были: "Идите – здесь будут войска", – говорит Борис.

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Что известно о Борисе Ганзе

Борис сообщил, что пошел на войну в 18 лет и участвовал в боях под Иловайском, в Марьинке, в Широкино и под Мариуполем.

"На фронт сначала приехал с друзьями в батальон "Донбасс" – но меня там не взяли, слишком молодой, говорят, таких не мобилизуют. Тогда я поехал в батальон "Азов", прошел курс подготовки очень короткий, и вперед", – отметил ветеран войны.

Свое решение пойти воевать воин объяснил тем, что он – родом из Харькова, и там все – остро.

Если ты выступаешь за Украину в Харькове – тогда это была опасная позиция, здесь или-или, Россия рядом, много "ваты", которая ждала Путина. Я же свой выбор сделал, я видел как гибнут люди на фронте, и понял, что нельзя в такое время стоять в стороне,

– подчеркнул Борис.

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Почему возник резонанс вокруг разговора Зеленского с добровольцами в Золотом

В Золотом в ближайшее время должно состояться разведение войск. Добровольцы, которые здесь находятся, выступают против этого. Прибыли они сюда вместе с ветеранами войны на Донбассе и волонтерами в начале октября. По их словам, они будут оставаться здесь до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится. Также добровольцы заявили, что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

По словам Зеленского, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно перепугала людей. В Командовании Объединенных сил, со своей стороны, подчеркнули, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС. Кроме того, в Штабе уверяют, что эти добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально и нарушают закон об Операции Объединенных сил.

Само же общение между президентом и добровольцами получилось горячим. Во время него звучали громкие заявления как со стороны президента, так и со стороны людей, что назвались добровольцами. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

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Разведение сил на Донбассе: коротко

30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В резульатате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также Боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения. 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков. Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.