Зерновое соглашение действует, Украина продолжила экспорт зерна по согласованному коридору.
Внимание Украина обыграла Россию, – политолог о неожиданном возвращении оккупантов к "зерновому" соглашению
С 1 августа 430 судов экспортировали 10 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы,
– говорится в сообщении.
Детали сегодняшнего экспорта
3 ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 7 судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.
Среди отправленных сегодня ESENTEPE из 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT из 67 тысяч тонн кукурузы для Китая.
Как работает "зерновое соглашение"
- С начала вторжения в Украину Россия заменяла акваторию Черного моря, атаковала иностранные гражданские корабли и блокировала украинские порты. Так была спровоцирована паника и последующий кризис на рынке зерна. Страны Африки и Азии фактически оказались на грани голода.
- В июле 2022 года, при посредничестве Турции и ООН, было заключено так называемое "зерновое соглашение", которое предусматривало разблокирование 3 украинских портов и возобновление экспорта зерна, с обязательной инспекцией грузов в турецкой юрисдикции, осуществляемой "Совместным координационным центром". Движение кораблей осуществляется по так называемому "зерновому коридору", где Россия обещает не атаковать.
Больше об историческом соглашении – смотреть в видео
Актуально о возвращении России к зерновому соглашению
- 29 октября Путин заявил, что прекращает участие в "зерновом" соглашении. Причина – "хлопок" в Севастополе.
- Впрочем, уже 2 ноября Россия вернулась к соглашению.
- Сначала о молниеносно скором возвращении сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
- Впоследствии решение "вернуться" подтвердил кремлевский диктатор Владимир Путин.