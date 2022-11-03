Зерновое соглашение действует, Украина продолжила экспорт зерна по согласованному коридору.

Внимание Украина обыграла Россию, – политолог о неожиданном возвращении оккупантов к "зерновому" соглашению

С 1 августа 430 судов экспортировали 10 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы,

– говорится в сообщении.

Детали сегодняшнего экспорта

3 ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 7 судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.

Среди отправленных сегодня ESENTEPE из 29 тысяч тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT из 67 тысяч тонн кукурузы для Китая.

Обратите внимание! В октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30 – 40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Как работает "зерновое соглашение" С начала вторжения в Украину Россия заменяла акваторию Черного моря, атаковала иностранные гражданские корабли и блокировала украинские порты. Так была спровоцирована паника и последующий кризис на рынке зерна. Страны Африки и Азии фактически оказались на грани голода.

В июле 2022 года, при посредничестве Турции и ООН, было заключено так называемое "зерновое соглашение", которое предусматривало разблокирование 3 украинских портов и возобновление экспорта зерна, с обязательной инспекцией грузов в турецкой юрисдикции, осуществляемой "Совместным координационным центром". Движение кораблей осуществляется по так называемому "зерновому коридору", где Россия обещает не атаковать.

Больше об историческом соглашении – смотреть в видео

Актуально о возвращении России к зерновому соглашению