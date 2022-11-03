Зернова угода діє, Україна продовжила експорт зерна узгодженим коридором.

Увага Україна обіграла Росію, – політолог про неочікуване повернення окупантів у "зернову" угоду

З 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи,

– йдеться у повідомленні.

Деталі сьогоднішнього експорту

3 листопада з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 290 тисячами тонн української агропродукції до країн Азії та Європи".

Серед відправлених сьогодні ESENTEPE з 29 тисяч тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тисяч тонн кукурудзи для Китаю.

Зверніть увагу! У жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30 – 40% якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Як працює "зернова угода" З початку вторгнення в Україну Росія замінувала акваторію Чорного моря, атакувала іноземні цивільні кораблі та блокувала українські порти. Так було спровоковано паніку та наступну кризу на ринку зерна. Країни Африки та Азії фактично опинились на межі голоду.

У липні 2022 року, за посередництва Туреччини та ООН, було укладено так звану "зернову угоду", яка передбачала розблокування 3 українських портів та відновлення експорту зерна, з обов'язковою інспекцією вантажів у турецькій юрисдикції, що її здійснює "Спільний координаційний центр". Рух кораблів здійснюється по так званому "зерновому коридорі", де Росія обіцяє не атакувати.

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