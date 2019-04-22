Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів

21 квітня Україна дізналася прізвище нового президента – національний екзит-пол засвідчив переконливу перемогу актора Володимира Зеленського із 73% голосів.

Одним із перших визнав його перемогу та привітав по телефону діючий президент Петро Порошенко. А от прем'єр Володимир Гройсман також не забарився поздоровити переможця через соцмережі вже за кілька годин після закриття дільниць. Він відзначив, що за Зеленського віддали голоси більшість українців.

Пікантність ситуації у тому, що за умови транзиту влади від досвідченого політичного гравця Порошенка до переможця виборів-2019 Зеленського, який абсолютно не має жодного досвіду в політиці, значно зросте вага саме прем'єр-міністра. Гройсману та його уряду доведеться забезпечити стабільність в країні у перехідний період та визначитися із власним політичним майбутнім, можливо підставивши плече новому голові держави.

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Справа в тому, що за президентства Петра Порошенка Володимиру Борисовичу доводилося залишатися у президентській тіні й покірно виконувати накази гаранта: чи то по одноразовим соціальним виплатам напередодні виборів, чи по раптовому зниженню комунальних тарифів з першого травня, а іноді мовчазно кивати на президентське "забороняю звільняти листонош". Хоча все це шоу із ручним керуванням виконавчою владою було явним перевищення повноважень із боку президента, але на відкрите протистояння із Порошенком Гройсман довго не наважувався. Про кулуарне протиборство цих топ-посадовців лише ходили вперті чутки.

Нині ж Гройсман лишається головою діючого уряду, за яким формально стоїть парламентська більшість, якою б хиткою вона не була. Навіть, якщо уряд добровільно піде у відставку чи коаліція розсиплеться наче картковий будиночок, то Кабмін все одно продовжить виконувати свої обов'язки ще досить тривалий час. Те саме буде у випадку дострокового розпуску Ради новим президентом.

Отож якщо під Зеленського не вдасться нашвидкуруч зібрати парламентську більшість, то при всіх інших розкладах нинішня виконавча влада продовжить працювати ще від кількох місяців до півроку. Крім того, Зеленському потрібно буде згідно Конституції призначити до уряду міністрів оборони та закордонних справ. Бачимо, що Гройсману та новому президенту хоч-не-хоч, а доведеться шукати спільну мову. Володимиру Зеленському у новому для себе амплуа також не завадить допомога більш досвідченого прем'єр-міністра. Саме тому Гройсман стає тримачем золотої акції нашої політики при новому політичному пас'янсі.

Яку ж позицію займе Гройсман?

Зважаючи на його відносну нейтральність в останні тижні перегонів та певне дистанціювання від Порошенка – припускаю, що Володимир Борисович нині вже готовий розпочати власну політичну гру. Досвід досить успішного мера Вінниці, поміркованого спікера ВР та позиція діючого голови уряду дає йому хороше підґрунтя для запуску власного політичного проекту або вагомої участі в політичному житті та парламентських виборах на боці інших гравців.

Зазначу, що ще два політичних гравця імовірно вже відкорковували шампанське – це лідери "Народного фронту", міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екс-прем'єр Арсеній Яценюк. По-перше, вони зробили правильну ставку на виборах і не помилилися! Аваков чи не відкрито виступив проти президентської команди, попередивши, що поліція жорстко реагуватиме на будь-які спроби використати адмінресурс або підкупи виборців. А сам Зеленський в одному з інтерв'ю відверто зізнавався, що постійно спілкується із Аваковим. По-друге, Зеленському, що не має власної фракції у Раді, для просування своїх першочергових законопроектів потрібно буде шукати депутатські голоси. Нагадаю, що саме фракція "НФ" налічує 80 штиків та є відносно монолітною. Тож ще одна золота політична акція очевидно знаходиться в руках Авакова та Яценюка. Їм варто лише правильно скористатися новим шансом для успішного продовження свого політичного життя.

Підсумую, що у новому політичному сезоні ми ймовірно побачимо ситуативне співробітництво чи неформальний союз новообраного президента Зеленського із Володимиром Гройсманом та лідерами "НФ" Аваковим та Яценюком, які дещо неочікувано стали тримачами золотих акцій української політики.

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