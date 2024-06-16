Ультиматуми Путіна не спрацювали: як на Саміті миру Україні вдалося об'єднати пів світу

У Швейцарії добіг кінця Саміт миру. У ньому взяли участь 101 країна та міжнародна організація.

Тим часом Владіміру Путіну не вдалося похитнути єдність партнерів та союзників України, інформує 24 Канал. Вони та українська влада наголошують, що цей Саміт миру показав, що міжнародне право існує, а норми статуту ООН діють.

До теми Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Саме на цьому ґрунтується українська формула миру. Її підтримують партнери України.

Спільне комюніке учасників саміту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що учасники погодили пункти у комюніке, які виносила на обговорення у межах саміту українська сторона. Зазначимо, що документ підписали 84 країни й організації.

Мовиться про питання продовольчої безпеки та вільного судноплавства. А також – питання ядерної безпеки. Зокрема, про неприпустимість контролю Росією Запорізької АЕС та її повернення під контроль України та міжнародних організацій. Тим часом представники МАГАТЕ на саміт не приїхали, однак їм передадуть кінцеву декларацію учасників зустрічі.

Також на заході обговорювали ще питання повернення українських дітей, яких примусово депортували до Росії, та питання обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

"Це перший крок до справедливого миру. Росія продовжує свою агресію, продовжує викрадення дітей. Це неприпустимо. Цей саміт засвідчив повагу до міжнародного права, продовольчої, ядерної безпеки, що турбує усіх присутніх тут", – наголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Чи вдалося Росії зірвати саміт

Країні-агресорці так і не вдалося зірвати Саміт миру у Швейцарії. Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що буцімто кожен раз, коли очільник Кремля озвучує "мирні ініціативи", умови на землі для України "погіршуються".

Водночас лідери демократичного світу та очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначили про те, що при переговорах жодні реалії Путіна не будуть враховувати, і що ультиматуми диктатора не спрацювали.

Напередодні Саміту миру Владімір Путін заявив, що нібито готовий розпочати "мирні переговори" з Україною "хоч завтра" . Диктатор сказав, що Росія буцімто припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після того, як Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Друга умова – відмова Києва від вступу в НАТО. Також країні-агресорці треба нейтральний позаблоковий статус України, її "демілітаризація" та "денацифікація". За словами очільника Кремля, нібито мовиться не про замороження конфлікту, а про повне його припинення. Також Путін хоче скасування санкцій проти Росії.

Кулеба заявив, що останній ультиматум очільника Кремля не викликав на саміті "жодного апетиту". Усе через те, що всі розуміють, що так Путін хотів собі створити піар-хвилю напередодні заходу.

Серйозного ставлення до його пропозиції немає, тому що дві фундаментальні помилки: мова ультиматумів, друга – що це за вимога, щоб суверенна країна залишила власну суверенну територію?

– обурився очільник МЗС України.

Зустрічі у межах заходу

Також у межах саміту пройшли двосторонні зустрічі. Володимир Зеленський зустрівся, зокрема, з президентом Палау Сурангелем Віппсом-молодшим. Вони обговорили питання екологічної безпеки. Ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між державами.

Також глава української держави мав розмову з президентом Кот-д'Івуару Алассаном Уаттарою. Під час переговорів йшлося про продовольчу безпеку.

Чи впливає російська пропаганда на увагу до України

Загалом на Глобальному Саміті миру був 101 учасник. Володимир Зеленський заявив, що вони разом підтверджують, що міжнародне право та Статут ООН мають бути основою для встановлення справедливого миру в Україні.

Народ України має право захищати своїх дітей, свої домівки, свою землю. Разом ми захищаємо світ, заснований на верховенстві права. Правил, яких ми всі погодилися дотримуватися. Це шлях, яким ми будемо рухатися вперед і уникнемо повернення до темного минулого,

– наголосив президент України.

Спостерігало за самітом близько пів тисячі журналістів з усіх континентів. Попри меседжі російської пропаганди, увага до України та російсько-української війни не зникає.

Саміт миру у Швейцарії: заяви