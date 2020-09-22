У Києві за 21 – 22 вересня одразу двоє чоловіків покінчили життя самогубством в медзакладі, де лікують від коронавірусу. Вони вистрибнули з вікна Київської міської клінічнї лікарні №4.

Самогубці вистрибнули з вікна другого поверху

Самогубці вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху. Про трагедію повідомили на фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua

Читайте також У Києві жінка серед білого дня вистрибнула з вікна й розбилась: фото +18

У закладі патрулюють наряди Муніципальної охорони. Медперсонал помічав чоловіків у вікні завчасно, проте жодні вмовляння не допомагали. Одразу після падіння лікарі намагались врятувати життя потерпілих, проте усі заходи реанімації були безуспішними. За попередньою інформацією, обидвоє загиблих хворіли на COVID-19.

Поліція проводить розслідування

У поліції факт самогубств у лікарні підтвердили.

За даними фактами у нас зареєстровані кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу з примітками самогубство,

– повідомила Олена Мошко, речниця Солом'янського райвідділу поліції Києва.

Що саме спонукало чоловіків розпрощатись з життям – наразі невідомо. Досудове розслідування трагічних інцидентів триває.



Самогубців намагались врятувати лікарі / Фото dtp.kiev.ua



Чоловіки хворіли на коронавірус / Фото dtp.kiev.ua