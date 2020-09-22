У Києві два самогубства поспіль в лікарні, де лікують від COVID-19: фото 18+
У Києві за 21 – 22 вересня одразу двоє чоловіків покінчили життя самогубством в медзакладі, де лікують від коронавірусу. Вони вистрибнули з вікна Київської міської клінічнї лікарні №4.
Самогубці вистрибнули з вікна другого поверху
Самогубці вистрибнули з одного і того самого вікна другого поверху. Про трагедію повідомили на фейсбук-сторінці dtp.kiev.ua
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У закладі патрулюють наряди Муніципальної охорони. Медперсонал помічав чоловіків у вікні завчасно, проте жодні вмовляння не допомагали. Одразу після падіння лікарі намагались врятувати життя потерпілих, проте усі заходи реанімації були безуспішними. За попередньою інформацією, обидвоє загиблих хворіли на COVID-19.
Поліція проводить розслідування
У поліції факт самогубств у лікарні підтвердили.
За даними фактами у нас зареєстровані кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу з примітками самогубство,
– повідомила Олена Мошко, речниця Солом'янського райвідділу поліції Києва.
Що саме спонукало чоловіків розпрощатись з життям – наразі невідомо. Досудове розслідування трагічних інцидентів триває.
Самогубців намагались врятувати лікарі / Фото dtp.kiev.ua