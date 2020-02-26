Самопідпал чоловіка під Офісом Президента: у Зеленського вже відреагували
В Офісі Президента підтвердили, що чоловік, який вчинив самопідпал, не брав участі у мітингу медпрацівників. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня.
Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги, повідомляє пресслужба ОП у своєму телеграм-каналі.
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Поліція встановлює особу чоловіка. За попередніми даними, він мешкає на Сумщині та мав проблеми з місцевою владою.
Що відомо про самопідпал чоловіка біля Офісу Президента
26 лютого, близько 13 години, чоловік облив себе бензином і вчинив самопідпал. Полум'я швидко загасили, чоловік залишився живий, але отримав опіки. Бійці Нацгвардії взяли потерпілого у кільце, йому надали першу допомогу.
Таким чином, він спробував звернути увагу на свою проблему. Через кілька хвилин чоловік пояснив, що скоїв самопідпал через корупцію і безвладдя в Україні. За його словами, у нього сільська рада і Держгеокадастр нібито вкрали землю у селі Новоіванівка, що на Сумщині.
Він уточнив, що чиновники не дали розпаювати землю, а також назвав своє ім'я – Олександр Бурлаков.
Дивіться відео з місця самопідпалу чоловіка під Офісом Президента: