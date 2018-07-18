Смартфон Samsung Galaxy Note9 показали на реальному фото

Оприлюднили перше якісне фото ще не анонсованого смартфону Samsung Galaxy Note9. Знімок оприлюднив популярний інсайдер Еван Бласс.

Про це пише ixbt.com.

Це вже не перше зображення майбутнього флагмана, раніше фото Galaxy Note9 засвітив СЕО компанії Samsung Дон-Джин Кох. Однак, на тому зображенні можна було розгледіти лише нижню кришку пристрою.

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Як свідчить новий знімок, одним із найцікавіших нововведень є стилус S Pen, оснащений модулем Bluetooth. Він може керувати камерою, відтворенням музики тощо.

Samsung Galaxy Note9 презентують 9 серпня

Також на фото видно, що об'єктив основноїкамери істотно відрізняються один від одного за розміром.

За чутками пристрій матиме 6,4-дюймовий витягнутий AMOLED-дисплей, а ємність акумулятора буде 3850-4000 мАг.

Офіційно смартфон представлять 9 серпня.

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