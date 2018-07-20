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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Samsung може об'єднати дві популярні лінійки смартфонів

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Samsung розглядає можливість об’єднання Galaxy S та Galaxy Note
Samsung розглядає можливість об’єднання Galaxy S та Galaxy Note / androidheadlines

Корейський ресурс The Bell повідомив про те, що компанія Samsung розглядає можливість об’єднання флагманських смартфонів Galaxy S та фаблета Galaxy Note в єдине сімейство продуктів. На думку експертів, що в сформованих ринкових умовах суміщення названих серій пристроїв буде вигідним для Samsung з кількох причин.

Про це повідомляє GSMArena.

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Зокрема, об'єднання Galaxy S і Galaxy Note дозволить скоротити маркетингові та виробничі витрати, а отже, підвищити прибутковість мобільного підрозділу. Крім того, останнім часом багато покупців відмовляються від придбання фаблета Galaxy Note, віддаючи перевагу смартфонам Galaxy S у версії "плюс".

Таким чином, припускається, що Samsung при випуску наступного покоління апаратів Galaxy S може уявити не дві, а три модифікації пристрою. При цьому старша версія буде пропонуватися в комплекті з пером S Pen.

Варто зазначити, що минулого року, за підрахунками Gartner, поставки «розумних» стільникових апаратів Samsung виявилися на позначці 321 мільйонів штук. Південнокорейський гігант з часткою в 20,9% зайняв лідируюче положення на ринку. У 2018 році компанія Samsung планує реалізувати від 320 до 350 мільйонів смартфонів.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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