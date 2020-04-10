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      Санкції ЄС проти Росії пов'язані з повною імплементацією Кремля мінських угод, – Маасікас

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      Санкції проти РФ через імплементацією Кремля мінських угод / Getty Images

      Санкції Європейського Союзу проти російської Федерації політично пов'язані з повною імплементацією Росією мінських угод. У ЄС запевнили, що ця позиція не зміниться.

      Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що жодні санкції ЄС не перешкоджають країні, котра перебуває під санкціями ЄС, боротися з кризою.

      Тим часом У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України

      Ці обмеження і санкції не впливають на медикаменти та подібні речі,
      – наголосив Маасікас.

      Справа у тому, що раніше у Раді Федерації Росії заявили, що через епідемію коронавірусу і падіння світових цін на нафту "потрібно обнулити" усі у світі економічні санкції.

      У Міністерстві закордонних справ України та у США одразу ж нагадали, що Росія може сама "обнулити" санкції проти себе, звільнивши Крим і забравши свої війська з Донбасу.

      Матті Маасікас додав, що санкції ЄС політично пов'язані з повною імплементацією Росією мінських угод. "Лідери ЄС колективно повторили це багато разів. І це не зміниться", – наголосив він.

      Що відомо про санкції про РФ через агресію в Україні

      • США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Вони передбачають замороження активів та співпраці. Детальніше – читайте тут.
      • Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців.
      • Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії.
      • Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.
      • У Росії кажуть, що їм "плювати" на будь-які санкції, бо це можливість розиватися самостійно.
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Євросоюз Санкції
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