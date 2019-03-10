Саркастичні новини від Щура: Пісня ТІК про лайно. Що спільного між "Грою Престолів" та виборами

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – гурт ТІК зняв кліп на свою нову пісню у стилі екскрементальний рок. У цьому випадку невідомо, що краще: співати лайно, чи про лайно? На відміну від президентських виборів в Україні у "Грі Престолів" чесніше змагаються за трон. До того ж, ніхто з претендентів на залізний трон вкрав оборонний бюджет та не завозив драконів з Росії.

Також у випуску: Порошенко зупинився за крок до імпічменту. Як стати Чучундрою. Пали траву! В Україні розпочалася сезонна олімпіада із рагулізму. Як порух стегна Ляшка вплинув на електорат Гриценка. Чому комуністам має подобатися Instagram. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 березня 2019