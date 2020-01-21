Секс-скандали, кнопкодавство та турборежим: підсумки роботи першої сесії Ради

Верховна Рада дев'ятого скликання відпрацювала свою першу повноцінну сесію. За цей час народні депутати ухвалили понад 200 законопроєктів та провели 58 засідань. Про успіхи та невдачі парламенту – читайте далі.

Турборежим та важливі закони

З перших днів роботу Ради дев'ятого скликання назвали турборежимом. Часто народні депутати до ночі залишалися у сесійній залі, аби встигнути опрацювати весь порядок денний.

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Голова Комітету виборців України Олексій Кошель сказав, що у парламенті дев'ятого скликання відсутній будь-який план дій. Та за 5 місяців цей парламент встиг надолужити обіцянки народних депутатів попередніх скликань.

Що встигли зробити нардепи дев'ятого скликання:

Запустили роботу антикорупційного суду.

Повернули у Кримінальний кодекс статтю про незаконне збагачення.

Забрали з Конституції депутатську недоторканність.

Ухвалили закон про імпічмент президента та Виборчий кодекс.

Здебільшого ці законопроєкти були створені "слугами народу". А їхніми союзниками фактично стали фракція "Голос" та група "Довіра", які підтримали більше ніж половину законопроєктів.

Союзники – це не означає, що мова йде про політичні домовленості, грубо кажучи. Я думаю, що фракції цілком можуть голосувати за певні закони з ідеологічних чи програмних міркувань,

– пояснив політичний експерт Денис Рибачок.

Хитка монобільшість та групи впливу

Через те, що у монобільшості не вистачало голосів, часто інші фракції рятували голосування. Так, наприклад, було із законом про концесії, за який проголосувало лише 207 нардепів від "Слуги народу". Або, коли так звана група Коломойського провалила надання НАБУ права на прослуховування нардепів.

Що відомо про "групу Коломойського"?"Група Дубінського" або "група Коломойського" – таку назву отримала частина народних депутатів з фракції "Слуга народу", які об'єднавшись, не голосують за важливі законопроєкти. Так, вони блокували закон щодо скасування депутатської недоторканності, прослушку для НАБУ та ліквідацію "майданчиків-посередників" у сфері оцінювання нерухомості.



Нардеп Олександр Дубінський

Денис Рибачок додав, що монобільшість не настільки монолітна, наскільки про це можна було б думати. Він зауважив, що у "Слузі народу" природно є свої групи впливу і ми бачимо це навіть по голосуваннях.

Кнопкодавство у Раді

Попри це, нардепи дев'ятого скликання не прогулюють засідання, на відміну від попередників. Адже від їх відвідуваності залежить, чи отримають вони гроші на депутатську діяльність. А це приблизно 20 тисяч гривень на місяць. Натомість не вдалося позбуватися проблеми кнопкодавства. Представники Громадського руху "Чесно" лише за першу сесію спіймали 17 кнопкодавів, які 47 разів голосували за сусіда. Це здебільшого представники фракції "За життя".

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Гучні секс-скандали

Не обійшлося і без гучних скандалів. Так, через підозру в отриманні хабаря у 30 тисяч доларів за лобіювання "майданчиків Яценка", депутати від "Слуги народу" проходили детектор брехні. В епіцентрі секс-скандалу опинилися одразу кілька нардепів. Голова комітету зовнішньої політики Богдан Яременко замовляв повій, а нардеп від "За життя" Ілля Кива розглядав фото оголених жінок, а після розмови з одеською моделлю прямо у сесійній залі торкався своїх геніталій. Знову до роботи народні депутати повернуться 4 лютого.