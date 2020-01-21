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      Секс-скандалы, кнопкодавство и турборежим: итоги работы первой сессии Рады

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      Верховная Рада девятого созыва отработала свою первую полноценную сессию. За это время народные депутаты приняли более 200 законопроектов и провели 58 заседаний. Об успехах и неудачах парламента – читайте дальше.

      Турборежим и важные законы

      С первых дней работу Рады девятого созыва назвали турборежимом. Часто народные депутаты ночи оставались в сессионном зале, чтобы успеть обработать всю повестку дня.

      Интересно! Кто из народных депутатов пропустил почти все голосования в Раде: фамилии

      Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сказал, что в парламенте девятого созыва отсутствует какой-либо план действий. И за 5 месяцев этот парламент успел наверстать обещания народных депутатов предыдущих созывов.

      Что успели сделать нардепы девятого созыва:

      • Запустили работу антикоррупционного суда.
      • Вернули в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении.
      • Убрали из Конституции депутатскую неприкосновенность.
      • Приняли закон об импичменте президента и Избирательный кодекс.

      В основном эти законопроекты были созданы "слугами народа". А их союзниками фактически стали фракция "Голос" и группа "Доверие", которые поддержали более половины законопроектов.

      Союзники – это не значит, что речь идет о политических договоренностях, грубо говоря. Я думаю, что фракции вполне могут голосовать за определенные законы по идеологическим или программным соображениям,
      – объяснил политический эксперт Денис Рыбачок.

      Шаткое монобольшинство и группы влияния

      Так как у монобольшинства не хватало голосов, часто другие фракции спасали голосования. Так, например, было с законом о концессиях, за который проголосовало лишь 207 нардепов от "Слуги народа". Или когда так называемая группа Коломойского провалила предоставление НАБУ права на прослушивание нардепов.

      Что известно о "группе Коломойского"?"Группа Дубинского" или "группа Коломойского" – такое название получила часть народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые объединившись, не голосуют за важные законопроекты. Так, они блокировали закон об отмене депутатской неприкосновенности, прослушке для НАБУ и ликвидации "площадок-посредников" в области оценки недвижимости.


      Нардеп Александр Дубинский

      Денис Рыбачок добавил, что монобольшинство не столь монолитно, насколько об этом можно было бы думать. Он отметил, что в "Слуге народа", естественно, есть свои группы влияния и мы видим это даже по голосованиям.

      Кнопкодавство в Раде

      Несмотря на это, нардепы девятого созыва не прогуливают заседания в отличие от предшественников. Ведь от их посещаемости зависит, получат ли они деньги на депутатскую деятельность. А это примерно 20 тысяч гривен в месяц. Зато не удалось избавиться от проблемы кнопкодавства. Представители Общественного движения "ЧЕСНО" только за первую сессию поймали 17 кнопкодавов, которые 47 раз голосовали за соседа. Это в основном представители фракции “За жизнь”.

      Важно! За кнопкодавство будет уголовная ответственность: опубликован закон

      Громкие секс-скандалы

      Не обошлось и без громких скандалов. Так, по подозрению в получении взятки в 30 тысяч долларов за лоббирование "площадок Яценко", депутаты от "Слуги народа" проходили детектор лжи. В эпицентре секс-скандала оказались сразу несколько нардепов. Председатель комитета внешней политики Богдан Яременко заказывал проституток, а нардеп от “За жизнь” Илья Кива рассматривал фото обнаженных женщин, а после разговора с одесской моделью прямо в сессионном зале касался своих гениталий. Опять к работе народные депутаты вернутся 4 февраля.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Деньги Новости политики Новости Украины Слуга народа Импичмент Богдан Яременко Олександр Дубинский Кнопкодавство Секс-скандал Илья Кива Скандал Взятка НАБУ Верховная Рада
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