У селищі Метьолкіне ЗСУ відбили атаку ворога: росіянам довелося відступати

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська наступають у напрямку Сєвєродонецька. Наразі тривають активні бойові дії.

Олександр Мотузяник розповів, що українські захисники відбили російську атаку в селищі Метьолкіне. Зазнавши втрат, окупанти відступили.

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Речник Міністерства оборони України зазначив, що ворог не припиняє спроб форсувати річку Сіверський Донець. З цією метою вони гукають місця для подолання водної перешкоди, а також накопичують у своїх тилових районах техніку понтонно-моствого парку.

"Бахмутський напрямок – там українські захисники відбивають наступальні дії противника, який за підтримки авіації намагається прорвати оборону наших військ в районах наступних населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Ниркове, Василівка, Нова Камʼянка і Миронівський. Наразі ідуть важкі бойові дії", – додав Олександр Мотузяник.

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