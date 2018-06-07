Що наобіцяв Порошенко та чи все виконав за чотири роки президентства: експертне опитування

7 червня 2014-го року Петро Порошенко офіційно став Президентом України, тоді він наобіцяв чимало. Фонд "Демократичні ініціативи" провів експертне опитування, і оцінив діяльність Порошенка за чотири роки.

Загалом, Порошенку поставили 5 із 10 балів, а це трішки краще, ніж було минулого року – тоді старання гаранта оцінили у 4,7 бала. А за перший рік Президент України від експертів отримав 5,3. Тож для виконання своїх обіцянок у Порошенка залишився лише рік.

Читайте також: Порошенку нагадали про невиконані обіцянки і закликали Раду розпочати процедуру імпічменту

Науковий директор Фонду Демократичні ініціативи Олексій Гарань зазначив, що промова Порошенка на інавгурації справила дуже добре враження, адже була дуже патріотичною емоційною.

Проблема полягає в тому, що ми пам'ятаємо, як в 20 числах серпня почалося пряме вторгнення Росії, точніше регулярних російських військ, і це безумовно змінило ситуацію,

– сказав Гарань.

Перша обіцянка Порошенка – армія повинна стати справжньою елітою українства. За словами наукового директора Фонду Демократичні ініціативи, українська армія була побудована на корумпованих зв’язках, і зараз швидко все змінити не вийде.



Інавгурація Петра Порошенка, яка відбулася 7 червня 2014 року

Другою обіцянкою Президента України було – ніякої узурпації влади.

Дійсно, він не змінює конституційні положення, які б йому надали більше влади. Чи він використовує якісь інші засоби через кадрові якісь призначення, чи через ті повноваження в нього є – так. Він намагається діяти через свою фракцію, яка є в парламенті, тобто його реальний вплив більший, ніж це просто записано в Конституції України,

– прокоментував Олексій Гарань.

Наступна обіцянка: реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. А от децентралізація дійсно розпочалася. Населеним пунктам, які об'єдналися у громади, дали змогу самостійно розпоряджатися своїми коштами.

Читайте також: Порошенко ніколи не вирішить ключову проблему свого правління, – Лещенко

У своїй промові Порошенко згадав й про перспективу отримання Україною безвізу. Щоправда, обіцяв його з 1 січня 2015-го року, а вийшло – 11 червня 2017. Безвіз ще у перший день свого президентства Порошенко розцінював як крок до повноправного членства з ЄС.

У нас є угода про асоціацію. Але для нас ця угода – це фактично дорожня карта для перспективи вступу до ЄС, вона цінна сама по собі. Ми маємо виконати її, тоді це наблизить нас до ЄС, до наступного кроку,

– заявив науковий директор Фонду Демократичні ініціативи.

А ще Порошенко обіцяв змінити виборче законодавство. Однак, навіть на першому читанні за зміни до Виборчого кодексу ледве вдалося назбирали необхідних 226 голосів. І після цього про виборчу реформу наче забули.

Головна проблема Порошенка, це те, що він так і не вийшов, і ніколи не вийде зі свого конфлікту інтересів особистого. З одного боку, бути бізнесменом-олігархом, який заробляє гроші, при чому сумнівного походження, а з іншого – бути політиком,

– сказав нардеп Сергій Лещенко.



Президентський рейтинг за квітень 2018 року

За даними різних опитувань, у чинного Президента України настільки малі шанси, що навіть у другому турі йому пророкують програш. Тому зараз Порошенко намагається використати головний "козир" своєї майбутньої передвиборчої кампанії – створення Єдиної української помісної православної церкви.