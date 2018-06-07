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Что наобещал Порошенко и все ли выполнил за четыре года президентства: экспертный опрос

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7 июня 2014 года Петр Порошенко официально стал Президентом Украины, тогда он наобещал немало. Фонд "Демократические инициативы" провел экспертный опрос и оценил деятельность Порошенко за четыре года.

В общем, Порошенко поставили 5 из 10 баллов, а это немножко лучше, чем было в прошлом году – тогда старания гаранта оценили в 4,7 балла. А за первый год Президент Украины от экспертов получил 5,3. Поэтому для выполнения своих обещаний у Порошенко остался всего год.

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Научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань отметил, что речь Порошенко на инаугурации произвела очень хорошее впечатление, ведь была очень патриотичной и эмоциональной.

Проблема заключается в том, что мы помним, как в 20 числах августа началось прямое вторжение России, точнее регулярных российских войск, и это, безусловно, изменило ситуацию,
– сказал Гарань.

Первое обещание Порошенко – армия должна стать настоящей элитой украинства. По словам научного директора Фонда Демократические инициативы, украинская армия была построена на коррумпированных связях, и сейчас быстро все изменить не получится.

Інавгурація Петра Порошенка, яка відбулася 7 червня 2014 року

Инаугурация Петра Порошенко, которая состоялась 7 июня 2014 года

Вторым обещанием Президента Украины было никакой узурпации власти.

Действительно, он не меняет конституционные положения, которые бы ему дали больше власти. Использует ли какие-то другие средства через какие-то кадровые назначения, через те полномочия у него есть? Да. Он пытается действовать через свою фракцию, которая есть в парламенте, то есть его реальное влияние больше, чем это просто записано в Конституции Украины,
– прокомментировал Алексей Гарань.

Следующая обещание: реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями к Конституции. А вот децентрализация действительно началась. Населенным пунктам, которые объединились в общины, дали возможность самостоятельно распоряжаться своими средствами.

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В своей речи Порошенко упомянул и о перспективе обретения Украиной безвиза. Правда, обещал его с 1 января 2015-го года, а получилось – 11 июня 2017. Безвиз еще в первый день своего президентства Порошенко расценивал как шаг к полноправному членству с ЕС.

У нас есть соглашение об ассоциации. Но для нас это соглашение – это фактически дорожная карта для перспективы вступления в ЕС, она ценна сама по себе. Мы должны выполнить ее, тогда это приблизит нас к ЕС, к следующему шагу,
– заявил научный директор Фонда Демократические инициативы.

А еще Порошенко обещал изменить избирательное законодательство. Однако даже в первом чтении за изменения в Избирательный кодекс еле удалось набрать необходимых 226 голосов. И после этого об избирательной реформе словно забыли.

Главная проблема Порошенко, это то, что он так и не вышел и никогда не выйдет из своего конфликта интересов личного. С одной стороны, быть бизнесменом-олигархом, который зарабатывает деньги, причем сомнительного происхождения, а с другой – быть политиком,
– сказал нардеп Сергей Лещенко.

Президентський рейтинг за квітень 2018 року

Президентский рейтинг за апрель 2018 года

По данным различных опросов, у действующего Президента Украины настолько малы шансы, что даже во втором туре ему пророчат проигрыш. Поэтому сейчас Порошенко пытается использовать главный "козырь" своей будущей предвыборной кампании – создание Единой украинской поместной православной церкви.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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