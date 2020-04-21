Що сталося з ринком нафти: пояснення простими словами

Мінусові ціни на нафту – таке сталося вперше в історії США. Пандемія COVID-19 обвалила вартість ф'ючерсів – тобто угод на поставку нафти зі строком виконання у травні.

Чому так сталося і що очікувати Україні – читайте в матеріалі 24 каналу.

Детальне пояснення від фінансового аналітика Що трапилось на ринку нафти?

Чому стався обвал цін на нафту

Літаки простоюють, а в компанії – тимчасова адміністрація: друга за величиною авіакомпанія Австралії Virgin опинилася на межі банкруства. Через пандемію COVID-19 їй довелося закрити всі свої рейси. Не краща ситуація у європейських та американських авіакомпаній. Карантин та закриття кордонів обвалило попит на всі види перевезень. А це своєю чергою призвело до скорочення попиту на нафту.

Сховища заповнені, ніхто не купує нафту

Найбільше нафтосховище США вже заповнене майже на 70%. Американським видобувникам і нафтотерйдерам просто немає, де зберігати надлишок чорного золота, який утворився через скорочення попиту. При цьому внаслідок нафтової війни Росії, США та ОАЕ на світовому ринку утворилася надлишкова пропозиція. Все це разом обвалило американський нафтовий ринок. Ціна на ф'ючерси, тобто контракти на постачання нафти, у травні впала до майже мінус 40 доларів за барель.

Ніхто не купує нафту. Тож доводиться платити людям, аби вони її забрали. Що ми і побачили сьогодні на ринку,

– заявив експерт з нафтових ринків Ден Дікер.



Все, що відомо про обвал ринку нафти / Інфографіка 24 каналу

Що з домовленостями Росії, США та ОАЕ

Навіть домовленості, яких досягли Росія, США та ОАЕ минулого тижня щодо скорочення видобутку нафти, не можуть вплинути на нинішню ситуацію – бо почнуть діяти лише з травня. Нині ж – нафту просто немає де зберігати. І Дональд Трамп взявся рятувати нафтовидобувну галузь США.

Ми будемо заповнювати наші державні стратегічні нафтові резерви. Ми сподіваємося взяти на зберігання 75 мільйонів барелів,

– зазначив президент США Дональд Трамп.

Задля цього США навіть готові задіяти нафтотанкери, як це робили у часи кризи 2008 року. Втім, вже зараз експерти стверджують, що цьогорічна криза серйозніша за попередню і поки ніхто не береться прогнозувати, коли ціни на нафтовому ринку стабілізуються. Адже пандемія COVID-19 поки не зупинена і обмеження залишаються в силі.

Читайте також Які країни найбільше зазнають збитків через падіння цін на нафту

Що робити Україні

У такій складній ситуації Україні варто замислитися над національними пріоритетами – вважають експерти.

"В Україні відсутній резерв нафти та нафтопродуктів, який повинен бути створений у відповідності до зобов'язань України при приєднанні до Європейського Союзу", – наголосив директор Науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Спегін.

І падіння цін на нафту на світових ринках – саме той час, коли варто створювати такий резерв. Втім, в Україні наразі немає відповідної законодавчої бази та й грошей у бюджеті.

Чи знизяться ціни на пальне

Тим часом простим українцям не варто сподіватися на стрімке зниження ціни на пальне на тлі такого падіння цін на нафту на світових ринках.

"При поставках фізичного товару, фізичної нафти не може бути від'ємної ціни, тому що у разі коли для постачальника нафтопродукції операція є збиткова, він припиняє свою діяльність", – пояснив директор Науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Спегін.

До теми Обвал цін на нафту: коли чекати бензину по 17-18 гривень в Україні

Україна напряму не закуповує нафту у США. Більшість нафтопродуктів до нас надходять з Росії та Білорусі, яка фактично переробляє російське чорне золото. А ціна на російську нафту залежить від котирувань на європейських ринках, які не зазнали такого обвалу як американські. Тож поки розраховувати на значне скорочення палива для кінцевих споживачів в Україні не варто.

Дивіться відео 24 каналу про нафтовий обвал: