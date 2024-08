Мадонна виросла в Рочестері у штаті Мічиган. Співачка зростала у багатодітній сім'ї під прискіпливим вихованням батька. Коли мати померла, дівчина переживала період депресії. У шкільні роки відкрилась справжня епатажна натура зірки, яка робила все наперекір правилам щодо одягу, макіяжу та зачіски. А у 1977 році Мадонна переїжджає до Нью-Йорка, де починає кар'єру моделі. Гучні скандали, ролі в кіно, мільярдні статки та бурхливі романи – це та багато іншого читайте далі в матеріалі Show 24.

Шлях до слави

Тоді майбутня зірка зустрічалась зі Стівеном Бреєм. Пара разом записала декілька демозаписів, а у 1981 році один із продюсерів написав листа, де відмовив юній Мадонні, зазначивши, що вона ще не готова.

Невдовзі зірки склались таким чином, що пісні виконавиці почув директор компанії звукозапису Sire Records Сеймур Стайн. Продюсер залишився під враженнями та запропонував співпрацю. Першим хітом Мадонни стала пісня Holiday, яка займала непогані позиції в чартах США.

Згодом вийшли й наступні легендарні хіти співачки – Like A Virgin і Material Girl.

У 1985 році виконавиця вирушає в тур Америкою, а кількість її прихильників стрімко росте. Тоді ж вона знялась у масовому кіно, виконавши роль вуличної авантюристки у драмі "Відчайдушно шукаю Сьюзен".

На сцену почали пробиратись сексуальні та відверті образи Мадонни. Вона намагалась змінити традиційне уявлення про жінку.



Мадонна, 1990 рік / Getty images

Упродовж всієї творчості зірка експериментує із зовнішністю. Кардинально міняє кольори волосся та зачіски, дивує екстравагантними образами та відвертими світлинами.

У своїх піснях Мадонна часто підіймала гострі соціальні теми, як: підліткова вагітність, секс, релігія, жінки та чоловіки, одностатеві стосунки тощо.

До слова, у 1986 році вийшов альбом під назвою Tru Blue, який присвячений її першому чоловікові Шону Пенну. Ба більше, туди навіть увійшли іспаномовні пісні, серед яких є знаменита La Isla Bonita. Мало хто знає, що цей трек написали спеціально для Майкла Джексона, але той відмовився його виконувати.

Паралельно з музичною кар'єрою продовжує розвиватись і успіх Мадонни в кіно. У 1986 році вона разом із першим обранцем виконали ролі у фільмі "Шанхайський сюрприз", а от справжню славу зірці принесла роль у кінокартині "Евіта", де вона виконала головну роль.

Мадонна і режисер Алан Паркер у фільмі "Евіта", 1997 рік / Getty images

У 1998 році у світ виходить сьомий альбом співачки Ray Of Light, який вважають вершиною її кар'єри. У ньому виконавиця зачепила теми материнства та духовності. Наступні роки для знаменитості стали по-справжньому шаленими. Масштабні концерти, нові фільми, світові турне, перепитії в особистому житті та багато інших подій загартовували Мадонну до чималих викликів.

У 2008 році співачка випускає новий альбом, знімає власний комедійний фільм, святкує 50-річчя та вирушає у світовий тур Sticky & Sweet.

У 2015 році на церемонії Brit Awards, яка проходила в Лондоні, виконавиця впала під час свого виступу. Один із танцюристів повинен був стягнути з неї плащ, але Мадонна не втримала рівновагу та впала зі сходинок.

За декілька років знаменитість визнали найбагатшою співачкою у світовому шоубізнесі. Але сьогодні на п'ятки Мадонни наступає Тейлор Свіфт, яка завдяки Eras Tour уже заробила мільярдний статок.

Особисте життя

Тема приватного життя Мадонни оповита низкою історій та романів, які залишили чималий слід у долі американської співачки.

Виконавиця була двічі заміжня. Першим чоловіком став актор Шон Пенн, з яким зірка познайомилась на студії Warner Brothers під час зйомок кліпу Material Girl. За весіллям, яке проходило в Малібу, спостерігали тисячі людей. Але у 1989 році пара оголосила про розлучення. Тоді ж Мадонна випустила сингл Like A Prayer, який викликав чимале обурення в суспільстві.

У 1996 році Мадонна народжує доньку Лурдес від свого фітнес-тренера Карлоса Леона. За два роки на одній із вечірок зірка знайомиться з режисером Гаєм Річі. У 2000 році в пари народжується син Рокко. На наступний день після хрестин пара одружилась у шотландському замку Скібо в Інвернесі.

За 8 років подружжя прийняло рішення щодо усиновлення хлопчика Девіда з Малаві. Того ж року подружжя розлучилось. Після завершення цих стосунків, Мадонна зробила ставку на набагато молодших від неї чоловіків.

А список коханців у співачки чималий:

Манекенник Хусус Лус – молодший від зірки на 28 років. Роман протривав 2 роки. За однією з версій, Мадонна не сподобалась мамі юнака, тому він її кинув, а за другою – у них не було спільних інтересів;

Роман протривав 2 роки. За однією з версій, Мадонна не сподобалась мамі юнака, тому він її кинув, а за другою – у них не було спільних інтересів; Танцівник Брахім Заібат – молодший на 29 років . Хлопець виступав у балеті Мадонни. За чутками, жінка кинула танцівника, бо він їй зрадив;

. Хлопець виступав у балеті Мадонни. За чутками, жінка кинула танцівника, бо він їй зрадив; Танцівник Тімор Стеффенс – обранець був молодший від співачки на 30 років . Стосунки протривали не повний рік. ЗМІ писали, що зірка кинула чоловіка, бо він почав занадто багато приділяти уваги її доньці, якій на той час було 17 років;

. Стосунки протривали не повний рік. ЗМІ писали, що зірка кинула чоловіка, бо він почав занадто багато приділяти уваги її доньці, якій на той час було 17 років; Манекенник Абубакар Сумахоро – бойфренд знову був молодшим від Мадонни аж на 32 роки . Через два роки їхні стосунки зайшли в глухий кут і пара вирішила розійтись;

. Через два роки їхні стосунки зайшли в глухий кут і пара вирішила розійтись; Манекенник Кевін Сампайо – черговий чоловік, який молодший на 33 роки . Відносини між ними дуже стрімко розвивались, але через два роки після життя в Португалії, Мадонна повернулась до США і закрутила новий роман;

. Відносини між ними дуже стрімко розвивались, але через два роки після життя в Португалії, Мадонна повернулась до США і закрутила новий роман; Танцівник Ахалім Вільямс – хоч він і молодший за свою обраницю на 35 років , їхні стосунки були доволі міцними. Через три роки пара оголосила, що їхньому союзу прийшов кінець. Що стало причиною для такого рішення досі невідомо;

, їхні стосунки були доволі міцними. Через три роки пара оголосила, що їхньому союзу прийшов кінець. Що стало причиною для такого рішення досі невідомо; Манекенник Ендрю Дарнелл – новий бойфренд співачки молодший за неї на 41 рік. Вони познайомились під час фотосесії для відомого глянцю. Стосунки протривали близько пів року. За чутками, Ендрю знайшов собі нову дівчину свого віку;

Вони познайомились під час фотосесії для відомого глянцю. Стосунки протривали близько пів року. За чутками, Ендрю знайшов собі нову дівчину свого віку; Боксер Джош Поппер – чоловік тренує одного із синів співачки, та молодший за неї на 35 років. Офіційно пара не оголошувала про свої стосунки. Проте інсайдери запевняють, що між ними точно не ділові взаємини.

Сьогодні Мадонна виховує шістьох дітей. Двоє з них – біологічні, а четверо – названі. У 2017 році зірка повідомила, що хоче взяти опіку над дівчатами-близнючками з Малаві. Знаменитості це вдалось, і сьогодні Естер і Стелла проживають із зірковою матусею.

Мадонна зі своїми дітьми / Фото з інстаграму співачки

Гучні скандали

Ще на початку своєї зіркової кар'єри Мадонна організувала перший скандал довкола своєї особи. У 1984 році вона виступала на церемонії MTV VMA із піснею Like a Virgin. Спочатку вона хотіла вивести на сцену бенгальського тигра, але їй не дозволили.

Під час виступу вона одягнула білосніжну сукню, а десятиметровий торт, який був на сцені, символізував незайманість. Наприкінці номеру Мадонна лягла на сцену, а поділ вбрання задерся. Усі побачили білизну та підв'язки зірки, що викликало хвилю обурення.

У 2003 році зірка на церемонії врученні нагород MTV Video Music Awards виконувала знамениту пісню Like a Virgin. Під час номера вона пристрасно поцілувала у губи Брітні Спірс, а потім і Крістіну Агілеру.

У 2006 році під час туру The Confessions Мадонна виконувала пісню Live To Tell підвішеною на хресті, а на голові співачка мала лавровий вінок. Такі дії неабияк образили релігійні спільноти.

Під час виступу виконавиця закликала пожертвувати кошти африканським дітям, використовуючи цитати з Біблії. Згодом вона пояснила, що Ісус Христос – приклад жертовності. Своїм виступом Мадонна хотіла закликати людей допомагати іншим.

Мадонна на хресті / Фото Getty Images

У 2012 році зірка виступала в столиці Ізраїлю. Під час одного з номерів, який супроводжувався роликом, Мадонна показала лідерку політичної партії Франції "Національний фронт" Марін Ле Пен зі свастикою на лобі. А пізніше там з'явилося обличчя Адольфа Гітлера.

Ця витівка для Мадонни ледь не обійшлась судом.

Дуже часто виконавиця полюбляє поглузувати з інших знаменитостей, використовуючи їхні світлини у своєму профілі, щоб показати себе вищою за інших. До прикладу, зірка оприлюднила кадр з Бейонсе та її чоловіком Jay-Z, де пара дивиться на полотна у Луврі. Замість картин вона поставила обкладинки своїх альбомів. "Вчаться", – написала королева скандалу під фото.

Бейонсе і Jay-Z нібито споглядають обкладинки альбомів Мадонни / Фото з інстаграму Мадонни

Мадонна сьогодні

Минулого року зірку знайшли непритомною у власній квартирі. Її госпіталізували з бактеріальною інфекцією до реанімації. Після лікування Мадонна заявила, що їй дуже пощастило, що вона залишилась жива.

У квітні цього року зірка завершила черговий тур. Чимало прихильників скаржились, що співачка запізнюється на виступи на понад 2 години. У Сіетлі, Вашингтон, виконавиця під час виконання пісні Open Your Heart разом із танцівником впали додолу. Тоді багато хто відмітив професіоналізм Мадонни, адже вона не звернула уваги на прикрий випадок, а продовжила виступати ніби нічого й не трапилось.

У соцмережах співачка ділиться особистими світлинами й чимало дописів присвятила своїм дітям. Дивлячись на такий ентузіазм і запал Мадонни, можна впевнено сказати, що вона ще довго дивуватиме публіку своєю яскравістю та ефектністю.