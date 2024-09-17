Арешт Шона Комбса (Diddy) відбувся у понеділок, 16 вересня, повідомляє ABC News. Його затримали у готелі Park Hyatt, що в центрі Манхеттену.

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Сьогодні ввечері федеральні агенти заарештували Шона Комбса на підставі запечатаного обвинувального висновку, поданого Південним округом Нью-Йорка,

– розповів прокурор Деміан Вільямс.

За джерелами ЗМІ, репер провів ніч в ув'язненні. Сьогодні, у вівторок, його доставлять до суду для оголошення звинувачень. Наразі їх не розголошують публічно.

Адвокат хіп-хоп магната заявив, що він очікує на те, що Шон Комбс очистить своє ім'я у суді. Його арешт він назвав "несправедливим судовим переслідуванням". За словами адвоката, репер активно співпрацює зі слідством.

"Шон Diddy Комбс – музична ікона, підприємець, котрий досяг сам, люблячий сім'янин і філантроп, який останні 30 років будував імперію, любив своїх дітей і працював над поліпшенням становища темношкірої спільноти. Він недосконала людина, але він не злочинець", – сказав адвокат репера.

Що цьому передувало