Кілька колишніх студенток розповіли про протиправні дії Білоуса, який також є директором, художнім керівником Молодого театру. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм театру Лесі Українки.

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Наш театр ґрунтується на повазі до цінностей рівності та справедливості, саме тому ми, як інституція, засуджуємо незаконну та неетичну поведінку та харасмент і закликаємо говорити про подібні кейси вголос та відверто. Сексуальні домагання, насильство та зловживання службовим становищем у театрі чи ЗВО – це ганебно, низько і неприпустимо,

– йдеться у заяві театру імені Леся Українки.

У театрі сподіваються, що цей випадок стане поштовхом до "змін у роботі театральних інституцій та ЗВО". Там підкреслили, що правоохоронні органи та керівництво університету мають належним чином зайнятися розслідуванням цієї ситуації, а винуватця потрібно справедливо покарати.

Ми підтримуємо постраждалих дівчат і дякуємо їм, що наважилися розповісти свої історії,

– додали у театрі.

До речі, ініціативна група створила анонімне звернення для жертв харасменту в театральних вишах або театрі. Форму також можуть заповнити ті, хто став свідком подібних ситуацій.

Важливо! Форму можна заповнити за посиланням.

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