Бой-бенд випустив кавер на пісню Елтона Джона і групи Blue – Sorry Seems to Be the Hardest Word, який називається "Це так". Артисти збирали 7 мільйонів гривень на допомогу Силам оборони України.

До слова Не був впевнений, що щось з цього вийде, – гуморист Антон Тимошенко про співпрацю з Притулою

Антон Тимошенко поділився, що хтось з колективу Badstreet boys запропонував, аби у кліпі знявся третій Президент України Віктор Ющенко. Сам гуморист зізнався, що давно хотів зробити щось цікаве з політиком, бо це смішно. Згодом Володимир Дантес сказав, що має знайомого, який може розв'язати це питання.

Потім місяць-два пройшов, і Дантес повідомив, що знайшли помічника Віктора Ющенка. Сказав, що можливо роздивиться пропозицію. Спитав, що це взагалі за ідея, для чого це. Була зустріч, де ми пояснювали, що робимо збір. Віктор Андрійович сказав, що війна, а ми тут співаємо,

– розповів Тимошенко.

Кліп Badstreet boys з Ющенком "Це так": дивіться онлайн

Гуморист зазначив, що команда пояснювала президенту, що це серйозна мета та показувала йому попередні збори. Комунікація з Ющенком тривала десь сім місяців, і аж тоді вдалося його переконати. Попри це, Антон говорить, що збір не вдалося закрити одразу, гурт ще декілька днів просував його.

У мене була особиста мета – це зробити фото з Ющенком і написати, що ми знову працюємо в команді. Я цей прикол виношував пів року. І зараз продаю його мед на аукціонах іноді. Він дав пару банок на розіграш нам і підписав. У Жовтневому палаці за 46 тисяч продав банку меду,

– зазначив Антон.

Антон Тимошенко додав, що наразі гурт Badstreet boys ні з ким не веде переговори щодо співпраці.