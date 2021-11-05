"Ситуативно і точково": у Генштабі сказали, коли ЗСУ можуть знову застосувати Bayraktar

Україна може вкотре використати на Сході безпілотник Bayraktar. Однак зброю застосують тільки за певної умови.

Це зроблять тоді, якщо буде загроза для життя наших військових. Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Сергій Шаптала.

Зверніть увагу Українські військові частіше використовуватимуть Bayraktar, — Генштаб

Застосують, коли буде загроза для життя

За його словами, Bayraktar застосують тільки тоді, коли буде необхідність "погасити" загрозу, щоб зберегти життя українських захисників.

Якщо необхідно загрозу "погасити", щоб зберегти життя військовим, то ми застосовуємо Bayraktar. Це буде ситуативне точкове застосування,

– наголосив Шаптала.

Зауважимо, що раніше керівник Генштабу повідомив, що Збройні сили продовжать використовувати відповідний безпілотник. Тому Україна і нарощує їхню кількість.

Використання Україною Bayraktar: що відомо

ЗСУ вперше застосували такі безпілотники Bayraktar TB2 26 жовтня 2021 року, відігнавши так російських бойовиків.

Москві це дуже не сподобалось. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що наша держава нібито намагається втягнути Росію у війну.

Німеччина наголосила, що стурбована рішенням України використанням зброї. Такої ж думки і Франція.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на такі заяви, зауваживши, що дипломатичні канали вже отримали відповіді.