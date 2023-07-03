Чому для Путіна важливий Бахмут: військовий експерт припустив задум диктатора

Бахмут на Донеччині став політичною піар-кампанією росіян. Тому вони робитимуть усе, щоб не втратити захоплене місто. Але їм це не допоможе.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, ворог вважав захоплення Бахмута майже перемогою у війні проти України.

До теми Росія перекидає резерви під Бахмут: у ЗСУ розповіли про "елітне" підкріплення ворога

"Росіяни зробили з Бахмута політичну піар-кампанію. Захоплення міста стало ледь не перемогою у війні, хоча вони планували використовувати його лише як плацдарм", – зазначив Гетьман.

Карта бойових дій станом на 3 липня: дивіться відео

Бахмут став пасткою для росіян

Як відомо, цей районний центр не має суттєвого воєнного значення. Але після його захоплення окупанти планували розвинути рух на південь у бік Вугледара і на північ у бік Слов'янська, щоб оточити наші війська.

Оперативно про наступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі

Але вийшло навпаки. Загарбники самі близькі до того, щоб опинитись в оточенні, бо українські війська тиснуть їх по флангах і обстрілюють з панівних висот. Водночас ворог наразі не збирається приймати свою поразку, тож перекидає свої сили з інших напрямків до Бахмута.

"Це і є причина, з якої Владімір Путін планує стягнути туди велику кількість військ, щоб тільки не дати нам це місто повернути під свій контроль", – наголосив Гетьман.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. У самому місті працюють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи.

Раніше Череватий зауважив, що Росія утримує потужне угруповання на Бахмутському напрямку. Однак вагнерівців там уже немає.

Аналітики ISW вважають, що російські загарбники намагаються відповісти на українські операції навколо міста-фортеці, стягуючи сили з інших частин України.

Військовий експерт Роман Світан повідомив, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються: на північ у бік Красної Гори, на південь у бік Кліщіївки та в бік Горлівки. ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу в районі Бахмута.