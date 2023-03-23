Снарядом прямо у будинок: журналісти AFP зафіксували на камеру обстріл росіянами Бахмута

Збройні Сили України продовжують мужньо обороняти Бахмут. Однак місто перебуває під постійними ворожими обстрілами.

Іноземні журналісти побували у Бахмуті. Вони зафіксували на камеру момент обстрілу міста російськими терористами.

Зверніть увагу Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку

Як росіяни жорстоко обстрілюють Бахмут

Так, журналісти AFP продемонстрували, як російські загарбники обстрілюють Бахмут. Ворог завдав цинічного удару та влучив снарядом у багатоповерхівку. Після цього на місці прильоту з’явився густий чорний дим.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що, попри це, місто продовжують утримувати українські воїни.

Обстріл Бахмута: дивіться відео

Журналісти видання "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл. Це сталося на Бахмутському напрямку 22 березня.

Ситуація у Бахмуті: останні новини