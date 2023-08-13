Кількість обстрілів Херсона збільшилася, – Хлань розповів, куди цілять окупанти

Після підриву окупантами Каховської ГЕС та затоплення, яке сталося внаслідок цього, вони були змушені відігнати на більшу відстань свою техніку. Через це кількість обстрілів Херсону зменшилась.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зазначивши, що зараз ситуація змінилась.

До теми Досі підтоплена: у мережі показали шокуюче відео з Голої Пристані після підриву Каховської ГЕС

Почали гатити по центру міста

Одразу після затоплення територій через підрив греблі Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, росіяни були вимушені відійти у глиб окупованої території. Адже їхні позиції були затоплені. Проте зараз вони повернулися на них, попри те, що підтоплення ще спостерігається на лівому березі Херсонщини.

Окупанти підходять ближче до узбережжя Дніпра. І тому зараз кількість обстрілів Херсона збільшилась – саме з мінометів,

– підкреслив депутат Херсонської обласної ради.

Окупанти посилили обстріли Херсону: дивіться відео

Якщо ж говорити про загальну кількість обстрілів правобережжя Херсонщини, то вона коливається у межах 300 – 500 снарядів за добу. Але збільшилась кількість обстрілів сам обласного центру. І якщо раніше окупанти били по промислових базах Херсону, то зараз вони накривають центр міста.

"Останні трагічні випадки – обстріли лікарень, багатоповерхівок, були здійснені окупантами саме з мінометів, які дістають з лівого берега Дніпра", – наголосив Сергій Хлань.

Обстріли Херсона окупантами: що відомо