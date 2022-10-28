ЗСУ знищили цілі окупантів у трьох районах, але в Херсоні росіян стало більше, – Соболевський

Російські загарбники на Херсонщині кричать, нібито евакуйовуються та забирають офіцерський склад. У такий спосіб окупанти намагаються створити панічну картинку, щоб херсонці погоджувалися виїжджати.

Однак мешканці Херсонщини розуміють, все, що роблять росіяни може їм тільки нашкодити, тому не ведуться на це. Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Створюють жахливі умови, щоб люди виїжджали

За його словами, окупанти створюють максимально важкі умови в Херсоні для українців, які прийняли рішення залишитися та чекати звільнення міста. Так, вони обмежують рух громадського транспорту й закрили більшу частину аптек та продуктових магазинів.

Наразі місті працює фактично лише дві клінічні лікарні – обласна та міська. Крім того, росіяни здійснювали шалений тиск на лікарів, щоб вони виїжджали на лівобережну частину Херсона.

У Херсоні велика кількість російських військових

Водночас бачимо дуже велику кількість росіян у самому місті, тобто ми не можемо підтвердити, що вони виводять війська,

– повідомив Соболевський.

Він розповів, що в Херсоні багато росіян ходять у цивільному одязі для того, щоб не привертати увагу. Місцеві повідомляють, що кількість російських військових, які перевдягнулися у цивільний одяг зараз збільшилася.

"Ймовірно, вони намагалися зробити таку ІПСО, що нібито залишають місто для того, щоб ввести в оману наші ЗСУ", – підкреслив заступник голови Херсонської облради.

ЗСУ відпрацювали по 3 ворожих цілях

Утім, Збройні Сили та військова розвідка чітко розуміють, що насправді відбувається на Херсонщині. Ба більше, вони продовжують реалізовувати свою успішну стратегію щодо знищення ворога.

Є повідомлення про знищення військових цілей і в Херсонському, і в Бериславському, і в Каховському районах сьогодні вночі,

– розповів заступник голови Херсонської облради.

Він зазначив, що згодом ОК "Південь" повідомить, що саме було знищено. Наразі ж відомо, що українські захисники дуже добре відпрацювали по ворожих цілях.

У Херсоні багато "мобіків"

Соболевський повідомив, що росіяни масово не виводили війська з правобережжя. Ба більше, вони посилили угруповання великою кількістю "мобіків" на Херсонщині та безпосередньо в самому Херсоні.

Утім, новомобілізовані російські бійці "низької якості". Їх намагаються бодай чомусь навчити, окрім того, як тікати з поля бою та дати хоча б якусь зброю.

"Вони відрізняються за настроєм, поведінкою та спілкуванням. Це люди, які взагалі не розуміють, де перебувають та навіщо це потрібно. Але вони є і їх досить велика кількість", – зауважив Соболевський.