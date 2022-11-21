Росіяни перекидають війська в район Гуляйполя: аналітик оцінив загрозу від ворога

Росіяни накопичують свої сили поблизу Гуляйполя, щоб провести наступальні дії. Водночас для ЗСУ важливо розділити південне угруповання противника, щоб унеможливити формування ударних з'єднань.

Успіхи українських військових можуть покращити перспективи деокупації Криму. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Експерт зазначив, що ЗСУ на сьогодні потрібно "досить жорстко" розсікати угруповання російських військ на Півдні.

По Мелітополю і з лівобережжя Херсонщини потрібно витискати російські війська в окупований Крим, звільняти цей плацдарм й створювати для нас досить непогані можливості для руху в бік Маріуполя, тому що це угруповання буде розрізане,

– пояснив оглядач.

За його словами, такі дії потрібні для того, щоб закріпитися на адмінмежі з Кримом і звідти мати можливості діставати по цілях ворога за допомогою артилерії.

"Також таким розсіканням ЗСУ мають зняти будь-які можливості й навіть думки для ворожих військ створювати якісь ударні угруповання для руху у напрямку Василівки, Оріхового та Гуляйполя", – додав аналітик.

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На його думку, поблизу Гуляйполя ворог може зробити різні наступальні маневри для того, щоб спробувати прорвати лінію фронту й рушити на "з'єднання" з іншим угрупованням окупантів, яке знаходиться на північному сході.

"Позиції там міцні та укріпленні. По Гуляйполю інтенсивно завдавали удари танками, артилерією і всім чим тільки можна ще у квітні цього року. Тоді вогневий вал був надзвичайно потужним. Росіян там зупинили ЗСУ і тероборона. Цього разу у них засобів ще менше, тому що такої кількості танків та артилерії у них точно не буде", – резюмував Мусієнко.

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