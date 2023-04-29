"Все завершиться через 3 дні": на початку вторгнення Паша "Мерседес" вірив у перемогу Росії

Митрополит УПЦ МП Павло на початку повномасштабного російського вторгнення був впевнений у перемозі Кремля. Він казав монахам, що війна закінчиться за 3 – 4 дні.

Про це розповів митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. За його словами, це інформація від свідків та перевірених джерел.

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Паша "Мерседес" вірив, що війна завершиться за 2 – 3 дні

Євстратій Зоря розповів про чергові проросійські заяви Паші "Мерседеса".

Я знаю від свідків, я знаю від перевірених джерел, що, наприклад, той самий митрополит Павло Лебідь, який зараз у своєму шикарному маєтку сидить під домашнім арештом, у день великого путінського нападу 24 лютого минулого року до братії Лаври сказав, що ніхто нікуди не розходиться, всі залишайтеся на місці, за 3 – 4 дні це закінчиться. Це були його слова,

– зауважив митрополит.

Він додав, що такі терміни представники московського патріархату в Україні отримували від своїх російських кураторів.

"Так їх інформували їхні куратори, так їх інформували ті люди, які були ланкою зв'язковою між українським політикумом і російською владою на кшталт Медведчука", – підсумував священник.

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