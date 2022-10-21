Суїциди та кривавий розстріл своїх: скільки вже померло мобілізованих у Росії

З моменту, коли Владімір Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію у Росії, минув рівно місяця. За цей час мобілізовані солдати вже опинилися на фронті й деякі навіть загинули.

За перший місяць мобілізації на війні в Україну загинуло щонайменше 26 мобілізованих. Йдеться про солдатів з різних регіонів Росії – від Москви та Санкт-Петербурга до Бурятії та Якутії.

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Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих стався у Бєлгороді

Щонайменше ще 30 людей загинули, не доїхавши до фронту. Такі військові з різних причин загинули у збірних пунктах і військових частинах.

Йдеться про суїциди та напади, пов'язані з проблемами зі здоров'ям. Найбільш масовий випадок загибелі мобілізованих, які не доїхали до фронту, вважається стрілянина у військовій частині Білгородської області. За різними даними, там загинули від 11 до 32 осіб.

Росія відразу кинула мобілізованих на фронт

. Стрілянина у військові частині Бєлгорода сталася 15 жовтня . Джерела 24 каналу в спецслужбах повідомили, що мобілізовані перебували в частині без їжі та води , а командири принижували їх. Ситуація загострилася, коли мобілізовані дізналися, що 16 жовтня їх відправлять на фронт. Тому вони почали бунтувати й навіть перебили командирів. Після цього до військової частини відправили каральні загони, які розстріляли бунтівників.

Крім того, мобілізовані, яких кинули відразу на фронт, почали потрапляти до українського полону. 4 жовтня з'явилося відео із Міхаїлом Куліковим з Оренбурзької області.

Окупант стверджував, що отримав повістку 21 вересня, а 25 вересня вже був в Україні. За його словами, перед медкомісією він почав шукати спосіб, як можна здатися в полон, щоб залишитися живим.

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Ще один полонений мобілізований – Єгор Чеботарьов із Липецької області розповів, що його призвали 22 вересня і невдовзі після призову його частину перекинули у Сватове на Луганщині.

Мобілізований заявляв, що не хотів воювати в Україні, але його змусили їхати на війну під страхом в'язниці. Через 26 днів після мобілізації він повернувся з полону до Росії.

Чому Путін оголосив мобілізацію у Росії

21 вересня Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію у Росії, відповідно до якої мають призвати 300 тисяч росіян. Мобілізація у Росії триває досі.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Путін не ухвалював рішення щодо згортання часткової мобілізації.

В останні тижні в Росії почастішали облави на військовозобов'язаних. До армії забирають усіх, хто попадеться, навіть заброньованих працівників ІТ-компаній.

Путін був вимушений оголосили мобілізацію через невдачі на фронті та великі втрати.

Спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто вважає, що до Путіна достукалися та розповіли, що так звана "спецоперація" – це катастрофа. Також кремлівський диктатор опинився під тиском тих, хто прагнув ескалації конфлікту.

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