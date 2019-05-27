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      Скільки грошей втратила Україна через захоплення РФ кораблів на Азові: сума

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      Україна втратила 260 мільйонів гривень через захоплення Росією суден на Азові
      Україна втратила 260 мільйонів гривень через захоплення Росією суден на Азові / uk.wikipedia.org

      Україна зазнала збитків на 260 мільйонів гривень через захоплення та обстріли Росією в листопаді минулого року українських кораблів, що проходили Керченську протоку.

      Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос нагадав, що Росія незаконно захопила в Азовському морі 3 судна та 24 моряків Військово-морських сил ЗСУ.

      Читайте також: Що загрожує Росії в разі невиконання умов Міжнародного трибуналу ООН

      22 полонених моряки були членами екіпажу кораблів, ще 2 – співробітниками Служби безпеки.

      Слідчі військової прокуратури України оцінили збитки від захоплення Росією українських військових суден при їхньому проходженні через Керченську протоку в листопаді минулого року у 260 мільйонів гривень,
      – повідомив Матіос.


      Збитки України через захоплення українських суден на Азові // Facebook Анатолія Матіоса

      Матіос також додав, що український суд дав дозвіл на затримання 15 російських військових, які є причетними до збройної агресії і захоплення у полон 24 моряків поблизу Керченської протоки. Йдеться про чотирьох російських адміралів, дев’ятьох офіцерів та двох рядових військових.

      Рішення Міжнародного трибуналу ООН щодо моряків та реакція РФ

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

      У МЗС РФ вже заявили, що Міжнародний трибунал ООН взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків. Тому, російські чиновники додали, що не збираються виконувати рішення і відпускати українців.

      Своєю чергою посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      українські моряки в полоні росії: хроніка останніх подій
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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Гроші Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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