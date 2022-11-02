"Є захист від дурня": Яковенко пояснив, чи наважиться Росія на ядерний удар

Для Росії є низка запобіжників, які зменшують вірогідність застосування ядерної зброї. Водночас у Кремлі чудово розуміють наслідки, якщо таке рішення все-таки приймуть.

Щоб зрозуміти, чи готова Росія завдати ядерного удару, потрібно також розуміти психологічну налаштованість глави Кремля Владіміра Путіна щодо цього. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Путін – не самогубець

Експерт вважає, що загроза застосування ядерної зброї Росією вже не така значна.

Поки при владі Путін, загроза є, але, на мій погляд, вона мінімальна. Путіну чітко сказали й він повірив, що навіть у разі мінімального застосування ядерної зброї, удар буде таким, що він першим загине. Я думаю, що Путін у це повірив,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін є абсолютним злочинцем, але сказати про те, що він самогубець – досить складно.

"Це людина, яка, порівняно з іншими диктаторами, незмірно більше часу приділяє збереженню свого здоров'я, своєї медичної безпеки, охороні свого "дорогоцінного" тіла. Тому уявити, що він з власної волі зробить самогубний акт – досить складно", – додав опозиціонер.

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"Захист" від ексцесів

Журналіст зауважив, що навіть за бажання, Путін не сам натискає "ядерну кнопку", позаяк це процедура, в якій бере участь ціла низка військовослужбовців, які служать у так званому "12-му управлінні".

Там існує дуже серйозний "захист від дурня", тобто протидія випадковим технічним збоям. Я переконаний, що ця система стосується не лише технічних збоїв, а й збоїв психологічних і того конкретного дурня, який на чолі держави. Тому що це головний дурень у цьому сенсі – це цілком очевидно. Та і там сидять люди, які не готові до самогубства,

– підкреслив Яковенко.

За його словами, стримуватимуть Путіна від радикальних кроків можуть також США, які мають можливості контролювати переміщення й запуск ядерної зброї. Також Вашингтон спроможний завдати превентивного ядерного удару.

"Так кажуть представники та експерти США. Якщо взяти весь перелік "фільтрів", які стоять на шляху до застосування ядерної зброї, підсумкова ймовірність застосування ядерної зброї близька до нуля. Росії буде не до "прощального грюкання дверима". Наприкінці буде розпад Росії та "смута". Тоді їй буде не до України, США та ядерної бомби", – резюмував експерт.

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