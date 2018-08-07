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"Динамо" зіграло у нічию зі "Славією" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

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Славія – Динамо результат матчу Ліги Чемпіонів 7 серпня
Славія – Динамо результат матчу Ліги Чемпіонів 7 серпня / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі проти чеської "Славії" у кваліфікації Ліги Чемпіонів стартувало у єврокубках. Команда провела доволі слабкий матч, але зуміла забити. Та втримати перемогу "Динамо" не зуміло.

Славія – Динамо 1:1
Голи: Гушбауер, 90+2 (пен) – Вербіч, 82

У цей вечір стадіон у Празі "Еден Арена" була заповнена вщент. 20 тисяч глядачів прийшли підтримати свою команду (квитки були розпродані за день до матчу). У самому місті в цей день була спека +34 градуси Цельсія. Саме за таких умов "Динамо" довелося стартувати у єврокубках.

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Перший реальний шанс "Динамо" не зуміло реалізувати вже на третій хвилині. У штрафному майданчику Гармаш віддав пас на Циганкова, а той прострелив на Бєсєдіна. Форвард киян пробивав в дотик, але влучив у ногу воротарю.

"Славія" відповіла на це своїм моментом біля воріт "Динамо" і кутовим. Небезпечним він не був, але після нього медична допомога знадобилася голкіперу українського клубу Бойку. У цей час розминатися відправився резервний воротар Бущан. Але все обійшлося. Хоча згодом голкіпер ще раз звертався за допомогою до медиків.

Доволі небезпечно було після навісу Цоуфала, коли головою пробивав Шкода. Форвард "Славії" виграв позицію у захисників. Однак Бойко зіграв доволі надійно. Згодом по воротах "Динамо" пробивав Змргал у ближній верхній кут воріт з меж штрафного майданчика. Бойко контролював ворота, але м'яч пройшов мимо.

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"Динамо" могло розраховувати на небезпечний штрафний, коли збили Циганкова поблизу штрафного майданчика "Славії". Але англійський арбітр Крейг Поусон не зафіксував порушення правил. Варто додати, що суддя давав командам грати інколи за межами фолу.
Воротар "Славії" Коларж в одному з моментів вирішив продемонструвати свою техніку. Зробити це він вирішив тоді, коли м'яч в нього намагався забрати Бєсєдін. Голкіпер прокинув м'яч між ніг "динамівцю". Хоча при помилці ніщо б не завадило нападнику забити гол вже у порожні ворота.

Загалом у першому таймі чехи краще володіли м'ячем, створили більше небезпечних моментів. Однак забити жодних з команд не вдалося.

Продовжили тиснути на ворота "Динамо" гравці "Славії" і по перерві. І лише після 50-ї хвилини кияни почали відповідати на це своїми моментами. Однак без особливої небезпеки. У той час як господарі поля двічі могли забивати. Обидва рази – після стандартів. Але тут або виручав Бойко, або гравці пробивали повз ворота.

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Забило ж "Динамо" у моменті, скориставшись певним заціпенінням гравців "Славії". Після вкидання аута на полі опинилися два м'ячі. Один з них був у Сидорчука. І в той час, коли "динамівці" вибивали другий м'яч, півзахисник зробив закидання на Вербіча, якому вдалося уникнути офсайду. Вийшовши на ворота Коларжа, словенець пробив. М'яч зачепив ногу голкіперу, але влетів за лінію воріт.

Вже після цього "Славія" мала шанс зрівняти рахунок. Однак м'яч пройшов повз штангу.

А вже коли йшов доданий арбітром час, Кенджора сфолив у власному штрафному, і арбітр призначив пенальті. Удар з позначки чітко реалізував Гушбауер.

​Команди зіграють матч-відповідь у Києві у вівторок, 14 серпня.

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Теги: Футбол Ліга чемпіонів Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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