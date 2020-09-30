Співробітниця американського посольства, яка 30 вересня загинула в Києві, була громадянкою США. Слідчі МВС наразі розглядають дві версії причин її загибелі.

Що відомо про смерть американки в Києві

Столичні правоохоронці працюють над встановленням причин смерті жінки. Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Загибель працівниці посольства США у Києві: які версії розглядає слідство

Версії слідства

У Києві 30 вересня повідомили про поранену працівницю посольства США. Жінку забрали до лікарні, де згодом вона померла. Непритомну жінку знайшли із травмою голови у лісопарковій зоні на вулиці Толбухіна.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство". Хоча слідство розглядає, як версію нападу, так і нещасного випадку.

Очевидці розповіли силовикам, що бачили неподалік місця, де загинула жінка, чоловіка. Тож у поліції припускають, що нападником може бути чоловік із темним волоссям. Його вік становить 30 – 40 років та зріст – 190 – 200 сантиметрів. Нападник може бути одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку.

За словами правоохоронців, працівницю посольства знайшли поблизу залізничної лінії, вона була в спортивному костюмі та в навушниках.

Загибель таких необачних пішоходів внаслідок травмування поїздом не рідкість на залізниці,

– зазначили в поліції.

Зверніть увагу! У посольстві США в Україні вже відреагували на трагедію. Американські дипломати зазначили, що співпрацюють у розслідуванні з українськими правоохоронцями для встановлення обставин смерті.