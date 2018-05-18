Собори у Франції сфотографували незвичним способом: оригінальні знімки

Всі користувачі мережі звикли до канонічних фото соборів та церков. Однак знаменитий фотограф Річард Сілвер вирішив проекспериментувати зі знімками та поглянути на величні споруди з іншої точки зору.

Відомо, що митець співпрацює зі знаменитими брендами та журналами. Зокрема, National Geographic Travel, United Airlines, Cartier, Tiffany & Co та IKEA. Професійним фотографуванням чоловік займається вже 25 років, тому з легкістю бачить кадри в повсякденному житті, на які звичайна людина не звертає уваги. Наразі митець відвідав понад 90 країн світу, тому його фото не тільки оригінальні, але й різноманітні.

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Серед чималого доробку Річарда Сілвера чільне місце займає серія панорамних фотографій, зроблених в соборах Парижа. Чоловік зробив унікальні знімки, від яких йде обертом голова.

"Більшість людей фотографують панораму з одного боку в інший, але я вирішив зробити вертикальну панораму в церквах. З самого початку, мабуть, пофотографував понад 300 соборів у всьому світі. Ці група – це лише церкви в Парижі, Франція", – зазначив Річард Сілвер.

Допис, поширений Richard Silver (@richardsilverphoto) 26 Бер 2018 р. о 5:14 PDT



Фото соборів Парижа



Незвична панорама соборів



Роботи знаменитого фотографа



Творчість відомого фотографа Сілвера