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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Собори у Франції сфотографували незвичним способом: оригінальні знімки

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Собори Франції
Собори Франції / Фото із соцмереж

Всі користувачі мережі звикли до канонічних фото соборів та церков. Однак знаменитий фотограф Річард Сілвер вирішив проекспериментувати зі знімками та поглянути на величні споруди з іншої точки зору.

Відомо, що митець співпрацює зі знаменитими брендами та журналами. Зокрема, National Geographic Travel, United Airlines, Cartier, Tiffany & Co та IKEA. Професійним фотографуванням чоловік займається вже 25 років, тому з легкістю бачить кадри в повсякденному житті, на які звичайна людина не звертає уваги. Наразі митець відвідав понад 90 країн світу, тому його фото не тільки оригінальні, але й різноманітні.

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Серед чималого доробку Річарда Сілвера чільне місце займає серія панорамних фотографій, зроблених в соборах Парижа. Чоловік зробив унікальні знімки, від яких йде обертом голова. 

"Більшість людей фотографують панораму з одного боку в інший, але я вирішив зробити вертикальну панораму в церквах. З самого початку, мабуть, пофотографував понад 300 соборів у всьому світі. Ці група – це лише церкви в Парижі, Франція", – зазначив Річард Сілвер. 

 


Фото соборів Парижа


Незвична панорама соборів


Роботи знаменитого фотографа


Творчість відомого фотографа Сілвера


Фотографії соборів Франції

Теги: LifeStyle Мистецтво Подорожі релігія Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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